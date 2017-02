PSD-ul trebuie să-l ”grațieze” pe Dragnea din fruntea partidului, Iohannis să facă un referendum serios și Curtea Constituțională să tranșeze cu curaj chestiunea

Mărturisesc că atunci când a câștigat PSD-ul alegerile și mulți mi-au spus ”ăștia primul lucru vor da ordonanță să-l scape pe Dragnea” am crezut că e propaganda pură.

Când președintele Iohannis a intrat peste ședința de guvern în căutarea elefanților, am crezut din nou că e o fumigenă de imagine, deși n-am înțeles atunci de ce premierul preluase rolul mutului, dar l-am crezut pe premier că nu e nicio ordonanță despre justiție pe ordinea de zi.

Abia când am citit proiectul ordonanței care încă avea data respectivei ședințe de guvern, am început să am îndoieli.

În seara în care s-a dat ordonanța de modificare a codurilor și s-au adoptat proiectele de lege cu grațierea și executarea pedepselor, am înlemnit. L-am sunat pe colegul Costi Duma de la Rompres și i-am spus ”Ăștia nu sunt normali, au dat ordonanța… Hai în centru că o să iasă lumea”.

Și a ieșit lumea. Chiar dacă nimeni nu citise ordonanțele, cum nu le citisem nici eu de fapt până a doua zi.

Dar nu era nimic de citit, pentru că oamenii nu sunt experți în drept, oamenii sunt experți în bun simț și ceea ce făcut guvernul a depășit orice măsură.

Ce anume a deranjat cel mai mult? Simplu, faptul că ordonanțele au fost date cu dedicație pentru Dragnea și mai ales modul în care s-a operat, la ceas de seară, pe furiș, după ce se oferiseră asigurări că nu se va adopta nimic fără dezbatere…

Chiar atât de amatori, de diletanți să fie cei de la PSD, chiar nimeni dintr-un asemenea partid uriaș nu i-a tras de mânecă să le spună că așa ceva e inadmisibil? Că e o sinucidere politică în masă?

Am înțeles, ați câștigat alegerile, ați ajuns la guvernare, ar asta nu vă dă dreptul să guvernați discreționar.

Există legi strâmbe care trebuie amendate? Perfect de acord, dar facerea și amendarea legilor se realizează în și de către Parlament.

Situația de azi din țară e gravă, imaginea României e serios afectată și ordinea de drept, mai ales echilibrul puterilor în stat, e periclitată.

Soluțiile, la rândul lor la limita Constituției, de genul blocării ordonanțelor de către o Instanță din cadrul Puterii Judecătorești, nu țin de un sistem constituțional și ar fi la fel de periculoase ca ordonanța dată pe furiș.

Conflictul în care se află România trebuie tranșat pe cale Constituțională, de către Curtea Constituțională, dacă până atunci actualul guvern nu retrage ordonanța.

Oricare ar fi decizia Curții, ea trebuie respectată, dar PSD-ul trebuie să își reformeze propria ogradă dacă vor să mai guverneze, trebuie să aibă credibilitate, iar credibilitatea cu Dragnea în fruntea partidului nu mai e posibilă.

Oricare ar fi decizia Curții, referendumul lui Iohannis trebuie făcut, dar la modul serios, nu cu întrebarea copilărească ”vreți să se continue lupta anticorupție?”. Evident ca imensa majoritate a românilor va vota da, este evident și pentru o asemenea întrebare nu trebuie făcut referendum.

Întrebările care ar trebui puse sunt, cred eu:

– vreți continuarea luptei anticorupție, o Justiție modernă, puternică și independentă?

– vreți respectarea statului de drept și a separației reale a puterilor statului?

– vreți ca România să beneficieze de o legislație la standardele legislative din democrațiile consolidate?

– vreți desființarea imunității pentru toți reprezentanții puterilor în stat?

– vreți ca orice persoană din România să răspundă legal pentru faptele sale și nimeni să nu beneficieze de protecție din partea legii dacă o încalcă?

– vreți ca libertățile și drepturile constituționale ale tuturor cetățenilor să fie respectate și ocrotite în mod real?

Comments

comments