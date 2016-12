Rogue One, noua poveste Star Wars,  e un film care trebuie văzut mai ales în IMAX 3D VIDEO

Lucasfilm prezintă „Rogue One: O poveste Star Wars”, primul film din seria de filme de sine stătătoare marca „Star Wars”, a căror acţiune se desfăşoară în universul cunoscut şi iubit de fani, dar având personaje şi fire narative noi. Prima dintre aceste poveşti fascinante şi creative, „Rogue One” urmăreşte un grup de eroi neobişnuiţi, care, într-o perioadă de conflict, îşi unesc forţele şi pornesc în misiune pentru a fura planurile pentru Death Star, cea mai puternică armă de distrugere pe care o are Imperiul.

Filmul „Rogue One: O poveste Star Wars” este distribuit de Forum Film România şi are premiera oficială pe 16 decembrie 2016, fiind disponibil în reţeaua Cinema City România în format 3D (subtitrat şi dublat), IMAX 3D (AFI Palace Cotroceni Bucureşti, Shopping City Timişoara) şi 4DX 3D (Mega Mall Bucureşti, City Park Mall Constanţa, Shopping City Timişoara).

Petre Irimuș, redactor șef TimișoaraȘtiri.ro

”Introducerea în scenă a unui personaj de calibrul lui Che Guevara, misteriosul – mai rebel decât rebeliunea – Saw Gerrera, jucat de Forrest Whitaker, dă greutate unei povești care curge lin mai ales grație prospețimii eroinei principale Jyn Erso, interpretată de Felicity Jones.

Așadar, noul sequel Star Wars se învârte doar aluziv în jurul Forței, fără adevărații Cavalerii Jedi, dar cu o cometică apariție a lui Darth Vader, inclusiv trucurile din dotare. În rest, povestea ne duce înapoi la primul episod al operei spațiale, în timpurile tulburi ale construției Stelei Morții și ne promite, în final, readucerea pe ecran a prințesei Leila. Mai ales in IMAX 3D, Rogue One trebuie văzut.”

Ştefan Dobroiu, redactor Cinemagia.ro

Fanii universului Star Wars se vor bucura fără îndoială de o reîntâlnire cu acesta, dar „Rogue One: O poveste Star Wars” are toate şansele să-i atragă şi pe cei mai puţin pasionaţi de aventurile din populara sagă spaţială. Regizorul Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) reuşeşte un film antrenant şi intens, iar, din punctul de vedere al modului cum sunt tratate personajele, parcă nici nu ar fi o producţie Disney. […] De văzut pe un ecran cât mai mare.

Marc Ulieriu, redactor-şef „Ştiinţă & Tehnică”

Este un film cu multă acţiune, genul military SF, dar care se „leagă”, se „coagulează” foarte-foarte bine. Niciun cadru nu mi s-a părut exagerat sau în plus. Nota 10 pentru scenariu, regie şi imagine. […]„Rogue One” m-a încântat mai mult decât „The Force Awakens”, iar dacă sunteţi fani ai seriei sau vă delectaţi cu pelicule SF, merită neapărat să mergeţi să-l vedeţi la cinematograf. Recomandarea mea, pentru o imersiune totală în acţiune, este IMAX 3D!

Octavian Palade, redactor-şef Playtech.ro

„Rogue One: O poveste Star Wars” a fost poate cea mai plăcută surpriză cinematografică de anul acesta, reuşind să îmi depăşească aşteptările (apropo de aşteptări, am refuzat să mă uit la trailere sau să citesc descrierea de pe IMDB înainte să văd filmul, pentru că m-am ars de două ori cu alte filme pentru care s-a făcut mult hype). Am fost surprins în mod plăcut de abordarea mai întunecată, iar povestea a reuşit chiar să acopere anumite „plot holes” din seria originală. Finalul a părut puţin forţat, şi veţi înţelege de ce când veţi vedea filmul, dar am înţeles decizia scenariştilor şi regizorului.

Sorin Minca, redactor IGN România

Acţiunea continuă cu întorsături de situaţie, iar efectele vizuale de calitate şi echilibrul umor-dramă sunt la ele acasă în acest titlu „Star Wars”. […] Estetica cinematografică este remarcabilă, cu unghiuri şi plimbări meseriaşe ale camerei, dovadă că echipa de producţie a avut inspiraţie la mânuirea tehnologiilor folosite pentru filmare şi editare. Câteodată m-am simţit imersat în acţiune, mai ales la unele scene de zbor, care îmi doresc să fi durat mai mult. […] Povestea este destul de matură şi întunecată, într-o măsură în care nu te-ai aştepta de la Disney. Este o veritabilă poveste de război pe care ai să vrei să o auzi. „Rogue One: O poveste Star Wars” păstrează tradiţia francizei şi reuşeşte să aducă ceva nou, mai mult nou decât a adus „Trezirea Forţei”. […] Iar dacă nu te interesează aşa mult cum se leagă această piesă la marea poveste – se leagă chiar foarte bine şi explică bine anumite aspecte pentru Episodul IV – tot merită să îl vezi ca pe o desfătare vizuală spectaculoasă. S-a aplaudat la final.

Claudiu Petrescu, redactor-şef Movienews.ro

[…] am aplaudat la încheierea „Rogue One: O poveste Star Wars” şi n-am fost singurul, asta ar trebui să spună destule despre film. Văzut la IMAX în 3D, cum ar trebui să fie văzut de toată lumea, filmul lui Gareth Edwards, mi-a depăşit aşteptările. Ştiam că va fi bun… speram să fie bun, dar am avut o surpriză să fie mai mult decât “bun”, şi am să încerc să vă spun de ce. „Rogue One” este aşezat perfect între „Revenge of the Sith” şi „A New Hope”, finalul fiind demn, pe bună dreptate, de aplauzele care le-am oferit, şi nu numai că se potriveşte bine dar îl poţi şi compara cu trilogia veche, prin stil, culori, muzică, desfăşurarea acţiunii şi talentul lui Gareth, în spatele camerei, de a face posibile toate acestea.

Ştefan Dedal, redactor Times New Roman

Cel mai matur, mai încrâncenat, mai sumbru, mai dezvoltat la nivelul detaliilor (tehnice), cu probabil cea mai spectaculoasă intrare a lui Vader (că voiaţi să ştiţi) din toată seria SW, RO este în acelaşi timp, aşa cum îl arată titlul, destul de rogue (în sens de ‚pe cont propriu’) faţă de predecesoare, atât în literă, cât şi în spirit. […] În ce priveşte imaginea (şi cu asta am încheiat): uiţi pur şi simplu de tine, de sală, de sunetul ronţăitului de popcorn. Hipnotică, mai ales în combinaţie cu coloana sonoră (vechile laitmotive, dintre care cel imperial, când apare Vader). Ah, acea crash de nave imperiale… Poezie pură. Absolut superb.

Andreea Lupescu, redactor Metropotam.ro

Ne-a ţinut pe scaune 133 de minute cu ochelarii 3D pe nas şi cu sentimentul de „uau, se-ntâmplă tot ce ne aşteptam să se întâmple”. Într-un sens bun. În spiritul grandios „Star Wars”, „Rogue One” vine cu elemente care să îţi stârnească familiaritatea încă din primele secunde: coloana sonoră, modul în care personajele frazează, luptele care nu-se-mai-termină, explozii, panorame spectaculoase din galaxii. Binele comun, sacrificiu, oameni obişnuiţi care fac lucruri măreţe, lupta, speranţa – sunt elementele care apar recurent pe toată durata filmului.

Peter Travers, Rolling Stone

Forţa e cu siguranţă cu acest spin-off „Star Wars”. Povestea tinerei şi a grupului rebel care fură planurile Death Star surprinde perfect magia trilogiei originale.

Pete Hammond, Deadline.com

„Rogue One: O poveste Star Wars” – acest film de sine stătător ar putea fi considerat cel mai bun „Star Wars” de până acum.

Chris Taylor, Mashable.com

„Rogue One” reprezintă o reuşită extraordinară şi o poveste extrem de eficientă.

Robbie Collin, Telegraph.co.uk

„Rogue One: O poveste Star Wars”: o veche poveste de război spusă în jurul unui spectaculos foc de tabără.

Peter Bradshaw, TheGuardian.com

[Filmul] reprezintă încă o producţie fantasy extrem de interesantă, cu energia şi abordarea de fan-fiction.

David Betancourt, WashingtonPost.com

Din punct de vedere vizual, „Rogue One” oferă efectele speciale impresionante pe care le aşteptăm de la orice legat de „Star Wars”. Bătăliile sunt intense şi strânse, fie că se desfăşoară printre sau unde apa loveşte nisipul.

Lindsey Bahr, Associated Press

„Rogue One: O poveste Star Wars” este unul dintre cele mai bune filme „Star Wars” realizate vreodată.

