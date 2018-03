Au fost descoperite conturile lui Ceaușescu – suma IMENSĂ pe care o vor primi românii – România iese din foame!

O echipă complexă de investigatori ai Biroului Euro-Interpol România a dat cea mai mare lovitură pentru România, de la recuperarea (parțială) a Tezaurului de la Moscova încoace.

Echipa interdisciplinară condusă de comisarul șef Dumitru Ceacanica, din care fac parte specialiști din diferite domenii, criminaliști, finanțiști, prestidigitatori, experți în mecanica fluidelor, spărgători de coduri și de seifuri, ziariști de terasă și alții, a reușit, după peste două decenii de anchetă, să localizeze conturile secrete ale fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu și ale sinistrei sale soții, Leana.

Descoperirea a fost pur întâmplătoare, după cum recunoaște chiar comisarul șef Ceacanica:

”Eram pe urma conturilor periculosului infractor Semaca, când funcționarul unei bănci din Elveția (SHMEN BANK) s-a uitat pe legitimația mea de serviciu și mi-a spus <Herr Ceaușescu, bine ați revenit la banca noastră. Doriți extrasele de cont de pe ultimii 28 de ani?>. Mi-am dat seama rapid că omul a confundat numele meu Ceacanica cu cel al tovarășului, așă că am făcut pe prostul în continuare și am spus Javol, vreau extrasele. Când funcționarul mi-a dat o cutie cu hârțoage, am înlemnit….”

Potrivit comisarului, suma înscrisă pe soldul conturilor este una HALUCINANTĂ! Deși suma totală este una secretă, vă spunem doar că Mugur Isărescu s-a speriat când a aflat de spre cât e vorba și a spus că Banca Națională nu deține spații de depozitare pentru atâția bani.

La rândul său, președintele Iohannis a declarat că urmează să susțină o conferință de presă pe această temă iar Liviu Dragnea a spus că Guvernul se pregătețte să construiască autostrăzi în toată România, ba chiar și în Republica Moldova și în jurul Mării Negre, pentru ca pensionarii români ai PSD, cărora le va crește pensiile cu 300%, dacă opoziția nu se va opune, să poată face circuite turistice cât mai variate.

Surse confidențiale, apopiate grupului de sifonari din sistemul judiciar, susțin că banii din conturile elvețiene, deși sunt pe nume lui Ceaușescu și al soției sale, nu pot intra în bugetul consolidat al statului decât printr-o sentință a justiției elvețiene, care nu poate fi obținută decât dacă statul român face dovada că banii au fost furați de la poporul român.

Astfel, președintele va trebui să convoace de urgență pardidele la consultări și să dispună emiterea de către guvern a unei ordonanțe de urgență prin care fiecare român va fi obligati să depună oficial o plângere în care să arate câți bani i-a furat Ceaușescu personal sau, după caz, statulsocialist.

Dacă și voi ați fost furați, vă rugăm să distribuiți acest articol și să scrieți în comentariu câți bani apreciați că v-a furat statul socialist sau Ceaușescu pesonal.

sursa PD1A

