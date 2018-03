Veste bună! O nouă cursă de pe Aeroportul Internațional din Timișoara

Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura de la Iași la Timișoara și retur vor fi o alternativă aeriană la rețeaua națională de transport rutieră și feroviară, unind pe calea aerului cele două regiuni istorice: Banatul și Moldova și două poluri economice: Timișoara-Arad și Iași.

”Zona Timișoara-Arad este un pol important de creștere economică la nivel european. Investițiile private, dar și cele publice, dezvoltările real-estate din cele două orașe, dar și din zona peri-urbană a Timișoarei, cum ar fi aeroportul, centre logistice pe transport, centre de producție industrială, unități de producție agricole s.a., oferă o dinamică și o atracție economică a întregii regiuni de vest a României (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara).

Regiunea de vest este una dintre cele mai industrializate regiuni ale României, datorită investițiilor pe care a reușit să le atragă de-a lungul anilor. Vârful de lance este județul Timiș, acesta asigurând anul trecut aproape jumătate din PIB-ul întregii regiuni, și cu peste 10.000 de euro/cap de locuitor. Această zonă atrage constant investiții românești și străine. Legătura aeriană cu Iașiul, cel mai mare oraș din estul României, nu face doar o punte istorică și geografică între cele două regiuni, Banat și Moldova, dar oferă și mobilitate, dinamism, oportunități de noi afaceri în interesul părților, schimb de experiență culturale, educaționale, medicale s.a. între cetățeni, posibilități mai mari de colaborare și toate într-un timp mult redus de transport ”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Timișoara, Daniel IDOLU.

„TAROM este compania care unește. Ne bucură foarte mult atunci când reușim să devenim un veritabil liant între românii de pretutindeni. Mi-aș dori să se rețină faptul că de astăzi, un zbor cu TAROM reprezintă cel mai scurt drum dintre Timișoara și Iași. În mai puțin de două ore, pasagerii ajung la destinație. Noi considerăm că românii merită o companie națională care să dezvolte zborurile interne, pentru că aici este un segment de public care a fost neglijat în ultimii ani. În același timp, avem încredere că toate aceste curse vor fi profitabile pentru companie”, a subliniat Wolff Werner Wilhelm, Directorul General al Companiei Naționale TAROM.

“Apreciez ca important faptul că nu s-a renunțat la ideea legăturii aeriene între cele trei mari regiuni istorice, Banat, Moldova și Ardeal, între cele trei orașe importante din punct de vedere economic, Timișoara, Iași și Cluj. Acest fapt este cu atât mai îmbucurător, cu cât compania care va susține aceste zboruri de legătură aeriană este compania națională Tarom.

Regiunea de Vest și județul Timiș devin zone tot mai interesante prin creșterea economică, agricultură, printr-un mediu de afaceri activ și locuri de muncă bine plătite. Timișul are multe de oferit din punct de vedere turistic, de la municipiul Timișoara, care este atractiv pentru turismul de business, de shopping și cultural, la obiective turistice din județ, unde vizitatorii pot admira bisericile din lemn, pot merge cu bicicleta pe diferite trasee sau pot descoperi peisajele de vis ale acestor locuri.”, a explicat Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Cursele Tarom vor începe să opereze de la Timișoara din 25 martie cu o frecvență de 4 curse pe săptămână (spre/dinspre Iași).

Orarul zborurilor va fi următorul:

ZBOR Zile operare Ore plecare Ore sosire IASI-TIMISOARA Luni, Miercuri, Joi 08:30 10:20 TIMISOARA-IASI Luni, Miercuri, Joi 10:45 12:25 IASI-TIMISOARA Duminică 13:30 15:20 TIMISOARA-IASI Duminică 15:45 17:25

Compania aeriană TAROM a fost una dintre primele companii aeriene comerciale din lume, înfiinţată în 1920 sub denumirea de CFRNA (Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aérienne) şi prima companie aeriană cu operare trans-continentală. Compania aeriană Tarom este o companie cu tradiție de operare pe Timișoara deoarece efectuează neîntrerupt zboruri de la Timișoara din 1937, când opera sub numele de LARES. Sub numele actual, TAROM, operează de 64 de ani și în toți acești ani păstrat zborurile de la/spre București. Mai mult decât atât, în noiembrie 1980, Tarom a lansat prima cursă aeriană externă din Timișoara spre Frankfurt, iar trei ani mai târziu, în 28 ianuarie 1983, primul avion de pasageri de producție românească, ROMBAC 1-11 a fost lansat pe ruta București Timișoara.

Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia administrează poate cea mai bună infrastructură aeroportuară în zona de infrastructură operațională (pistă, căi de rulare aeronave, sisteme de radionavigație și balizaj luminos).

Începând din 26 martie, compania va introduce și cursele Cluj – Timișoara-Cluj cu o frecvență de 3 curse pe săptămână – în zilele de luni, miercuri și vineri, care vor lega de asemenea două regiuni istorice foarte dinamice ale României: Banatul și Ardealul, construind astfel oportunități sporite de colaborare economică, culturală, sportivă ș.a.

