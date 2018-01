Veste bună! O nouă autostradă de la Timișoara, în discuție oficială

Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro.

„Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la Bucuresti o parte si cealalta parte spre Constanta”, a declarat Mihai Tudose, la Antena3.

Premierul a amintit si despre „o autostrada despre care nu s-a vorbit, care sa plece din Bucuresti – Craiova – Caras Severin – Timisoara”.

„Si la sud de Carpati tot tara nostra este. Toate acestea sunt discutate cu BERD, cu Banca Mondiala si ne apucam de treaba. Am vobit si la Bruxelles, o sa vorbim si noi cu domnul presedinte Junker. Este vorba de 10 miliarde de euro. Intre timp, trebuie sa continue si sa incepem efectiv anul asta Brasov – Bucuresti, ca sa fie gata. Asta in domeniul infrastructurii rutiere”, a mai spus premierul.

