Vedetele VINVEST 2017: Crama Hermeziu, povestea moșiei dinastiei Negruzzi

Cel mai mare eveniment dedicat vinului și unul dintre cele mai vechi și de tradiție evenimente din România, Salonul Internațional de Vinuri din Timișoara a– VINVEST ediția a XIV-a, va avea loc în perioada 31 martie – 2 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara, ocazie cu care iubitorii de vin pot alege și degusta aproape 300 de feluri de vin.

Dintre cei 30 de expozanți prezenți, Crama Hermeziu a anunțat că itenționează să participe cu noutăți de interes pentru publicul larg, astfel că vor lansa, în premieră națională, câteva vinuri noi, la Timișoara. Astfel, avem confirmarea că în ziua de 1 aprilie, de la ora 16, la standul Cramei Hermeziu de la VINVEST va avea loc lansarea gamei de vin VLADOMIRA.

“Amploarea VINVEST este tot mai mare, de la an la an. Iar faptul că Timișoara va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 ne obligă să ne pregătim pentru o piață internațională. Am reușit anul acesta să aducem în salon crame care au, în total, aproape 300 de feluri de vin. Toți cei care iubesc vinul sau își doresc să-l cunoască mai bine au șansa să discute cu specialiști despre arta consumului, asocierea cu gastronomia și inclusiv despre producție. Ca în fiecare an, și la această ediție sunt prezenți în târg reprezentanți ai serviciilor conexe producției vinului, adică cei care dezvoltă logistica. Micii producători sau cei care vor să devină producători pot găsi la VINVEST soluții și răspunsuri importante pentru proiectele lor”, a declarat Ing. Lucia Pîrvu, director executiv VINVEST.