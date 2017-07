Terasa de pe Modex a obținut în mod legal acordul de funcționare și are căile de acces legale verificate de ISU, susțin cei de la Craft Rooftop

Deschiderea terasei de pe acoperișul clădirii Modex stârnește în continuare controverse, astfel că administratorii locației au decis să informeze publicul că dețin autorizațiile necesare și că funcționează în mod legal.

”Craft Rooftop, terasa de pe clădirea Modex, are 2 căi de acces, separate de lift. Acestea au fost verificate în data de 25.07.2017 de către inspectorii din cadrul ISU, constatandu-se că sunt în perfectă legalitate. Având in vedere că indeplinim toate conditiile cerut de lege, inclusiv situația căilor de acces, am obținut în mod legal si normal si acordul comercial de funcționare de la Primăria Municipiului Timisoara.

Conform dispozițiilor legale în vigoare, pentru obținerea acordului comercial de funcționare nu este necesar avizul Direcției pentru Cultura si Patrimoniul Național al județului Timişoara.” spun cei de la Craft Rooftop.

