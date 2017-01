Spectacol eveniment! JETHRO TULL performed by Ian Anderson la Timișoara

Jethro Tull lansează un nou album numit „The String Quartets” ce va conţine o reinterpretare a faimoaselor lor cântece.

Jethro Tull a anunţat apariţia unui nou album, intitulat „The String Quartets”. Acesta va conţine o selecţie a pieselor lor faimoase, într-o reinterpretare clasică şi va fi disponibil începând cu 24 Martie. Primul cântec deja disponibil de pe album se numeşte „Pass The Bottle” şi reprezintă o reinterpretare a vestitului „A Christmas Song”.

De reinterpretări vor avea parte şi cântecele ce i-au făcut faimoşi, precum „Aqualung” ce va deveni „Aquafugue” şi „Locomotive Breath” redenumită simplu „Loco”.

Celebrul Ian Anderson este cunoscut ca fiind fondatorul legendarei trupe Jethro Tull, solistul formatiei şi în acelaşi timp un flautist de excepţie şi un chitarist extrem de talentat.

Ritmurile Jethro Tull se vor auzi întâi în Timişoara pe 19 februarie la Filarmonica Banatul, iar apoi pe 21 februarie la Sala Palatului din Bucureşti unde Ian Anderson promite să ofere fanilor muzicii sale o seară de neuitat.

„ JETHRO TULL performed by Ian Anderson“ este un spectacol ce îmbină muzica cu arta interpretativă şi reuşeşte să creeze o seară plină de magie pentru fanii rockului. De pe setlist nu vor lipsi piese celebre precum „Aqualung”, „Thick as a Brick”, „Locomotive Breath”, „Too Old to Rock’n’Roll“ sau „Too Young to Die“.

Biletele s-au pus în vânzare în reţelele EVENTIM.ro, BILET.ro, TICKETNET.ro, BILETE.ro si BLT.ro, atât online cât şi în magazinele partenere.

