Se anunță un an plin la Verde pentru Biciclete

În anul 2016, obiectivul Verde pentru Biciclete a fost să demonstreze că bicicleta este un stil de viață. Un stil de viață manifestat sub toate aspectele: sănătate, timp petrecut cu familia și prietenii, atenția față de cultură și tradiție, sport. În plus, am făcut demersuri pentru a se îmbunătăți calitatea pistelor și a condiției de biciclist prin Timișoara.

Anul 2017 stă sub semnul respectului și întăririi comunității de bicicliști, astfel că obiectivele vor vi următoarele:

1. bicicleta ca stil de viață

2. infrastructură – conectivitate, practicabilitate și accesibilitate

Pedalările prevăzute în acest an vin susțin prima direcție, cea a stilului de viață:

Cursuri de mers pe bicicletă – proiect pilot 1-2 aprilie 2017

Pedalarea de Primăvară – 9 aprilie 2017

Cochete pe biciclete – 21 mai 2017

IA Românească pe Bicicletă – 24 iunie 2017

O tură surpriză – iulie-august 2017

Ture cicliste bănățene – mai-august 2017

Cititori pe Bicicletă – 10 septembrie 2017

Numărătoarea de Toamnă – 8 octombrie 2017

În afară de aceste evenimente, VăB mai are ca obiective:

• Continuarea campaniei ”Și eu susțin Verde pentru Biciclete”

•Campanie online de conștientizare și educare, cu accent pe regulile de circulație în trafic

• Participări la Festivalul Plai și Săptămâna Mobilității Europene

Cea de-a doua direcție este dată de acțiunile de conștientizare asupra îmbunătățirilor care trebuie făcute pentru a optimiza infrastructura aferentă mersului pe bicicletă prin prisma conectivității, practicabilității și accesibilității. Vom face demersuri permanente la Primăria Municipiului Timișoara și vom solicita o colaborare continuă pentru soluționarea problemelor întâmpinate de bicicliști.

Sub marca #respectpentrubiciclisti, VpB urmărește soluționarea unor situații precum:

Accesul liber în zona centrală, în anumite intervale orare și în anumite perioade ale anului

Pistele vopsite pentru bicicliști – devenite alunecoase în condiții de ploaie/umiditate

Crearea rampelor de acces pentru bicicliști, persoane cu dizabilități, persoane care se deplasează cu diverse vehicule nemotorizate, etc

Realizarea unor reparații la pistele de bicicletă existente (obstacole existente, concept greșit, dimensiune necorespunzătoare), samd.

Campania “Verde pentru Biciclete” este prima iniţiativă din Timişoara care încurajează adoptarea mersului pe bicicletă ca şi alternativă ecologică pentru deplasarea prin oraş. Scopul este de a atrage atenţia asupra importanţei şi beneficiilor mersului pe bicicletă, de a evidenţia faptul că există biciclişti pe străzile oraşului şi de a atrage sprijinul autorităţilor locale pentru construirea mai multor piste pentru biciclete. Până in momentul de faţă, pe străzile din Timişoara circulă peste 16.000 de biciclişti cu număr „Verde pentru Biciclete”.

