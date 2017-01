Revelionul arbitrilor din automobilism și karting, la Timișoara

A mai trecut an competițional plin și iată că a venit momentul de sărbătoare și pentru arbitrii din sporturile cu motor. Sâmbătă, 28.01.2017 la clubul No Name Beach Club din Timișoara va avea loc tradiţionalul REVELION al ARBITRILOR AUTO & KARTING ediția 2017 dedicat arbitrilor, organizatorilor, membrilor comisiilor de organizare de competiții auto & karting și iubitorilor sportului cu motor din toată țara și în special din judeţul Timiş, în semn de preţuire şi mulţumire pentru munca depusă în anul competiţional 2016.

Pentru al 17-lea an consecutiv, colegiul de arbitrii Timiş este cel mai PROLIFIC COLEGIU de ARBITRI AUTO & KARTING la nivel naţional, arbitrând în anul 2016 în peste 30 de competiţii auto şi de karting, participând şi la 10 etape de campionat european. Evenimentul este organizat de AUTO CLUB RALLY TIMIŞ şi Comisia de Automobilism şi Karting Timiş (C.J.A.K.) din cadrul A.C.R.Timiş.

