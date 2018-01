REVELIONUL ARBITRILOR AUTO & KARTING 2018 la Timișoara 

Pentru al 18-lea an consecutiv colegiul de arbitrii Timis este cel mai prolific colegiul de arbitrii și karting la nivel national, arbitrand in anul 2017 in peste 30 de competitii auto si de karting, participand si la 10 etape de campionat european. Evenimentul este organizat de AUTO CLUB RALLY TIMIS si Comisia de Automobilism si Karting Timis (C.J.A.K.) din cadrul A.C.R.Timis.

A devenit deja o tradiție ca, după un an competițional de excepție, arbitrii sportului cu motor să sărbătorească un revelion al lor, și în acest an evenimentul având loc la Clubul No Name Beach Club din Timișoara, în 13 ianuarie.

