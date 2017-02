Proiectul ReWIND, la a 3-a întâlnire

În perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2017, în sala Belvedere a Hotelului Streliţia din Timișoara a avut loc a treia întâlnire transnaționala a partenerilor Proiectului ReWIND (Rehabilitation Way in New Directions), finanțat de Uniunea Europeană prin programul HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/6629.

Proiectul este implementat de către coordonatorul Eughenia s.c.s. Onlus din Italia în parteneriat cu organizați partenere din 6 țări: E.N.T.E.R. GmbH din Austria, KE.D.D.Y. of Evia din Grecia, Fundacion Docete Omnes din Spania, Oltalom Charity Society din Ungaria, Intercultural Association Mobility Friends din Portugalia și Asociaţia de Mediere a Conflictelor ”MISIT” din România.



Printre obiectivele proiectului pot fi enumerate următoarele: identificarea și integrarea celor mai bune practici de reabilitare a tinerilor delicvenți consumatori de droguri, dezvoltarea unui program de reabilitare și reintegrare a tinerilor delicvenți ce consumă droguri, implementarea unui test pilot în două locații din Italia (la Torino și Bitonto), stabilirea unui plan pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului.

Această a treia întâlnire a consorțiului a avut ca scop analizarea și evaluarea activităților desfășurate până acum de către toți partenerii, evaluarea strategiei comune de diseminare a rezultatelor proiectului, detalii referitoare la implementarea testului pilot și aspecte privind organizarea celei de-a patra întâlniri transnaționale și a conferinței de închidere a proiectului ce va avea loc în luna iunie în Portugalia.

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a ”Asociaţiei de Mediere a Conflictelor – MISIT” și nu putem considera în nici un fel că reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene.

