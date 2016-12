Președintele a desemnat viitorul prim-ministru

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea lui Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Sorin Grindeanu, presedintele Consiliului Judetean Timis si membru PSD, a fost cea de-a doua propunere a coalitiei PSD – ALDE pentru functia de premier, dupa Sevil Shhaideh, propunere respinsa de Klaus Iohannis.

Sorin Grindeanu a avut joi, la o zi dupa ce a fost propus de PSD-ALDE pentru functia de prim ministru, o scurta intalnire cu presedintele, in urma careia se pare ca i-a lasat lui Klaus Iohannis „o impresie pozitiva”, au declarat pentru agentia HotNews.ro surse din Administratia Prezidentiala.

Sorin Grindeanu a fost ministru al Comunicatiilor in guvernul Ponta si este actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis. A fost membru in Comisia de control a SRI din Parlament in perioada februarie 2013 – decembrie 2014. A fost deputat PSD de Timis si presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Timis si al PSD Timisoara. E nascut la 5 decembrie 1973 in Caransebes. In perioada 2008-2012 a fost viceprimar al Timisoarei.

