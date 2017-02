Premiile Oscar 2017 – lista laureaților VIDEO

A 89-a ediţie a premiilor Oscar, ce a avut loc în noaptea de duminică spre luni, a fost marcată de o răsturnare de situaţie: marele favorit – La La Land – a fost învins de micuțul film independent Moonlight! Drama despre maturizare a unui băiat de culoare din Miami a fost declarată „Cel mai bun film”, dovedind cât de dornic este Hollywood-ul să-și afișeze imaginea de corectitudine politică, „șifonată” în trecut de campanii precum #OscarSoWhite. Muzicalul La La Land a luat, până la finalul galei, cinci trofee din cele 14 nominalizări.

Mai mult, am văzut live cum funcţionează autosugestia. Când toţi considerau drept câştigător, la categoria „Cel mai bun film”, muzicalul La La Land, prezentatorul premiului anunţă la „Best Picture” chiar La La Land, însă câştigătorul era Moonlight. Nu e o glumă, Warren Beatty și Faye Dunaway au citit La La Land, echipa filmului a venit pe scenă, a ținut discursuri, după care Jimmy Kimmel a urcat pe scenă, corectând anunțul și spunând că a câștigat Moonlight…

„Nu am încercat să fiu amuzant”, a declarat Warren Beatty, „ci mi s-a înmânat plicul anteriorului câștigător – cel al Emmei Stone pentru La La Land”…

Începutul Celei de-a 89-a ediţie a premiilor Oscar a stat sub semnul „mişcării anti-Trump” îmbrăţişată de întreaga cinematografie americană, ce s-a declarat astfel, printr-una dintre cele mai sonore voci ale sale – actriţa Meryl Streep, în discursul de acceptare a premiului pentru întreaga carieră de la Globurile de Aur. De la fundiţele roşii şi albastre purtate de actorii prezenţi la ceremonie – ca semn al susţinerii unei organizaţii ce militează pentru drepturile şi libertăţile civile în Statele Unite – la „încurcătura” de pe finalul show-ului, ce a mutat statuetele din braţele echipei filmului La La Land în cele ale realizatorilor lui Moonlight, a fost o seară în care au fost răzbunaţi toţi anii trecuţi în care actorii şi realizatorii de film de culoare abia dacă au fost băgaţi în seamă de Academie.

Barry Jenkins, regizorul lui Moonlight, a luat şi premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat, Mahershala Ali a luat Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar, iar Viola Davis pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar.

Emma Stone a învins-o pe favorita Natalie Portman la categoria Cea mai bună actriţă, însă – cu toate acestea – La La Land a reuşit să fructifice doar 5 din cele 14 nominalizări. A bifat, cum era de aşteptat, cateogoriile muzicale (Cea mai bună coloană sonoră şi Cel mai bun cântec original), însă, în rest, i-au fost recunoscute doar meritele pentru Imagine şi Regie (Damien Chazelle).

Manchester by the Sea nu a plecat acasă doar cu premiul lui Casey Affleck, cel pentru rol principal (unde pierduse din teren în favoarea lui Denzel Washington, cel puțin în viziunea experților în predicții Oscar), ci şi cu statueta pentru Cel mai bun scenariu original. Restul premiilor a fost împărţit, parcă, în mod echitabil, astfel încât mai toate peliculele nominalizate s-au ales cu câte un premiu.

Prestaţia lui Jimmy Kimmel a fost una reuşită, iar glumele sale nu s-au remarcat la capitolul sarcasm ori critică la adresa preşedintelui Trump, deşi nu au lipsit deloc referinţele la persoana sa. Un element de „conflict” s-a încercat prin anunţarea, încă dinaintea începerii ceremoniei, a unei rivalităţi între Kimmel şi Matt Damon, ce s-a tradus printr-un gest dubios din partea lui Damon în timpul spectacolului. Actorul i-a pus piedică lui Kimmel pe când acesta se îndrepta dinspre sală spre scenă, o farsă ce a strânit hohote aprinse de râs în sală datorită infantilităţii sale. Nu a existat însă nicio reacţie din partea lui Kimmel, deşi s-a părut că scena a fost una spontană.

În mare parte, a fost o ediţie reuşită şi surprinzătoare. Piesa de rezistenţă a serii, la capitolul „scenariu al unui show de Oscar”, a fost introducerea în sală a unui grup de turişti prin Cetatea Filmului, care nu aveau habar că vor ajunge, în direct, în sala Dolby a teatrului unde se înmânau premiile. Reacţiile lor autentice de uimire au creat una dintre cele mai captivante scene ale serii – cea în care fanii şi starurile se întâlnesc în „cetate”, într-un cadru aproape intim, în care poţi atinge, îmbrăţişa şi fotografia actorii favoriţi. Jennifer Aniston a rămas fără ochelarii de soare, în vreme ce Denzel Washington s-a văzut nevoit să rostească replica de căsătorie pentru un cuplu de culoare ce a mărturisit că se pregăteşte de nuntă.

Surpriza serii a venit exact la finalul galei, atunci când Warren Beatty a citit, alături de partenera sa de scenă, Faye Dunnaway, câştigătorul serii. Deja urcaţi pe scenă, realizatorii lui La La Land au fost nevoiți să înmâneze trofeele echipei filmului Moonlight, ai cărei membri au urcat pe scenă vizibil emoţionaţi.

Lista câştigătorilor şi a nominalizaților

Cel mai bun film:

Moonlight

La La Land

Manchester by the Sea

Arrival

Lion

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Fences

Hell or High Water

Cel mai bun actor secundar:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Cea mai bună imagine:

La La Land

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

Cel mai bun actor principal:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Cel mai bun mixaj de sunet

Hacksaw Ridge

Arrival

Deepwater Horizon

La La Land

Sully

Cel mai bun montaj de sunet

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Cele mai bune efecte vizuale

The Jungle Book

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Cel mai bun documentar de lungmetraj

OJ: Made in America

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

13th

Cel mai bun machiaj/coafură

Suicide Squad

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Cele mai bune costume

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Cel mai bun scenariu adaptat

Moonlight

Lion

Arrival

Fences

Hidden Figures

Cea mai bună actriță principală

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Cea mai bună actriță secundară

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle, La La Land

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Cel mai bun scenariu original

Manchester by the Sea

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

20th Century Women

Cel mai bun montaj

Hacksaw Ridge

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Cel mai bun film străin

The Salesman

Land of Mine

A Man Called Ove

Tanna

Toni Erdmann

Cel mai bun cântec original

City Of Stars, La La Land

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana

Cea mai bună coloană sonoră

La La Land

Jackie

Lion

Moonlight

Passengers

Cea mai bună scenografie

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Arrival

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Cel mai bun film de animație

Zootopia

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Cel mai bun scurtmetraj

Sing

Ennemis intérieurs

La femme et le TGV

Silent Nights

Timecode

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Piper

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Cel mai bun scurtmetraj documentar

The White Helmets

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

sursa: Cinemagia

