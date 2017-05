Premieră națională la Aeroportul Timișoara

Noul certificat atestă că Aeroportul Internaţional Timişoara îndeplineşte cerinţele de fond şi cele esenţiale privind aerodromurile, stabilite de Regulamentul (UE) 216/2008 şi regulile sale de implementare stabilite prin Regulamentul (UE) nr.139/2014. Prin condiţiile noului certificat se atestă caracteristicile pistei de aterizare-decolare cu cod de referinţă 4D, operare în condiţii de vizibilitate redusă şi un sistem de management conform normelor Agenţiei Europene Privind Siguranţa Aviaţiei Civile EASA.

Certificarea la standarde europene dovedeşte că Aeroportul Timişoara respectă cerinţele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului . Aeroportul Timişoara este primul dintre aeroporturile din România care deţine un astfel de certificat de autorizare, începând cu 22.05.2017.

La aeroportul din Timişoara, aeronavele pot ateriza în condiţii meteo cu vizibilitate scăzută pe ambele direcţii de aterizare (dinspre Est şi dinspre Vest), fiind singura pistă din ţară dotată la acest nivel pentru proceduri de aterizare în condiţii de vizibilitate redusă, categoria II/IIIA. Cele două direcţii de aterizare şi decolare pe categoria II/IIIA oferă un avantaj aeroportului, fiind astfel reduse la minim e întârzierile cauzate de condiţiile meteo nefavorabile şi în special de condiţiile de vizibilitate redusă.

În plus, categoria aerodromului – 4D, dovedeşte că la Timişoara pot ateriza aeronave de mari dimensiuni precum AIRBUS A310 sau BOEING 767.

„Aceste investiţii realizate în vederea certificării nu sunt vizibile sau tangibile pentru publicul larg, însă sunt de mare importanţă pentru funcţionarea unui aeroport la standarde europene şi conferă un grad maxim de siguranţă pentru pasageri. Această certificare dovedeşte încă o dată că Aeroportul Internaţional Timişoara îndeplineşte standardele cele mai înalte din punct de vedere operaţional şi al siguranţei. Faptul că am intrat într-un sistem european de auditare a calităţii ne satisface în acest moment, dar ne şi obligă pe viitor. Important este că pentru pasageri, este o confirmare în plus că transportul aerian, pe lângă faptul că este cel mai rapid, este şi cel mai sigur mod de transport public.”, a declarat directorul AIT, Daniel Idolu.

Certificatul a fost obţinut în urma unui proces de conversie care a constat în pregătirea profesională continuă a angajaţilor pentru aplicarea noilor reglementări europene, conceperea şi redactarea documentaţiei specifice, lucrări la infrastructură şi modificări calitative şi de oportunitate în sistemul de management, toate acestea fiind completate de un program de audit foarte riguros.

Pe parcursul conversiei ce a durat 12 luni au fost organizate 3 etape de evaluare a infrastructurii şi a documentaţiei relevante efectuate împreună cu echipa de inspectori aeronautici ai Autorităţii Aeronautice Civile Române, care au fost finalizate cu obţinerea de cate A.I.T. a unui certificat care obligă la menţinerea acestui standard de siguranţă pentru pasageri şi aeronave. Începând cu 22 mai 2017, reprezentanţii AACR vor derula activităţi de supraveghere la Aeroportul Timişoara cu scopul de a verifica menţinerea conformităţii cu cerinţele stabilite de Comisia Europeană, respectiv EASA, aplicabile în statele membre.

