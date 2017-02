Patronul de la ”Îngerii Galbeni” și soția sa au fost trimiși în judecată. Din nou

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

· NEDELCU RĂZVAN SORIN, sub aspectul participaţiei improprii la săvârşirea a 16 infracţiuni de şantaj şi a comiterii unei infracţiuni de lovire sau alte violenţe;

· NEDELCU DELIA FLORICA, sub aspectul participaţiei improprii la săvârşirea a 16 infracţiuni de şantaj;

şi a inculpatelor persoane juridice:

· SC ÎNGERII GALBENI ASIGURĂRI SRL, sub aspectul săvârşirii a 13 infracţiuni de şantaj;

· SC BANAT TRACTĂRI SRL, sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de şantaj.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Timişoara.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reţinut că inculpaţii Nedelcu Răzvan Sorin şi Nedelcu Delia Florica, în calitate de administratori ai inculpatelor persoane juridice SC Îngerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL, în perioada martie 2015 – ianuarie 2016, cu intenţie, au determinat şi au înlesnit săvârşirea de către angajaţii inculpatelor persoane juridice SC Îngerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL, în numele acestora, a 16 infracţiuni de şantaj, întreaga activitate infracțională desfășurându-se în parcarea de pe str.Miresei nr.1 din Timişoara, respectiv la sediul punctului de lucru de pe str.P-ţa Sf Nicolae din Timişoara.

Concret, infracţiunile de şantaj comise de către angajaţii inculpatelor persoane juridice SC Îngerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL, în numele acestora, ca urmare a participației improprii a inculpaţilor Nedelcu Răzvan Sorin şi Nedelcu Delia Florica, în apărarea unui drept iluzoriu de proprietate asupra locurilor de parcare închiriate pe str.Miresei nr.1 din Timişoara şi neînregistrate ca punct de lucru al societăţilor, au fost săvârşite prin blocarea fără temei legal a roţilor autovehiculelor persoanelor vătămate, urmată de invocarea încălcării de către acestea, în mod intenţionat, a proprietăţii private a inculpatelor persoane juridice, și astfel, ca urmare a pierderii folosinţei autoturismului de către persoanele vătămate, acestora le-a fost condiţionată redobândirea posesiei asupra vehiculului de plata unor sume de bani.

În acest context, persoanele vătămate au achitat taxa de deblocare a roţii, având cuantumul cuprins între 488 lei şi 888 lei, de cele mai multe ori, în incinta parcării, sub ameninţarea primită din partea angajaţilor inculpatelor persoane juridice SC Îngerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL cu privire la faptul că riscă să piardă posesia autovehiculului care, la scurt timp după blocarea roţii, urma să fie ridicat din parcare şi depozitat la punctul de lucru al societăţilor, unde pentru restituire erau cerute sume suplimentare. Sumele solicitate astfel persoanelor vătămate, sub denumirile de taxă de deblocare, taxă de obstrucționare, taxă de depozitare, taxă de urgență, au reprezentat un folos material dobândit în mod injust de către inculpate.

Prin acelaşi rechizitoriu, procurorii au reţinut faptul că inculpatul Nedelcu Răzvan Sorin, în data de 26.01.2016, în timp ce se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar, pe str.Liege din Timişoara, pe fondul unei discuţii purtată în contradictoriu cu persoana vătămată B.C., i-a aplicat acesteia o lovitură cu pumnul la nivelul feţei, cauzându-i căderea pe sol şi leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Totodată, în cauză, s-a dispus disjungerea materialului de urmărire penală pentru săvârşirea şi a altor infracţiuni de şantaj în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a inculpaţilor.

Menționăm că în cursul anului 2016, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Nedelcu Răzvan Sorin în alte două dosare:

· sub aspectul săvârşirii a opt infracţiuni de lovire şi alte violenţe și a unei infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, constând în aceea că în seara zilei de 28.11.2015, în parcarea de pe str. Miresei din Timişoara, acesta s-a urcat la volanul maşinii sale şi, cu intenţie, în încercarea de a ieşi din mulţimea de oameni adunată în jurul autoturismului său, a efectuat o manevră de mers înapoi, lovind persoanele vătămate N.V., B.A. şi C.V., după care, accelerând şi deplasându-se pe direcţia de mers înainte, a lovit persoanele vătămate B.I., P.M., P.A.E., N.M. şi S.A.I., ultima rămânând pe capota autoturismului, agăţată de ştergătoare, pe o distanţă de circa 10-15 metri, timp în care inculpatul a accelerat, până când aceasta a căzut pe asfalt, acțiunile inculpatului provocând o stare de indignare în rândul comunităţii, în condițiile în care la fața locului se afla un număr mare de persoane, în prezent dosarul aflându-se pe rolul Judecătoriei Timişoara, în faza cercetării judecătoreşti de primă instanţă;

· sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, corupţie sexuală (două infracţiuni) şi participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de corupţie sexuală, constând în aceea că în data de 11.08.2011, ajutat de inculpata Maltring Carla-Bianca, pretextând că este medic şi că oferă un consult medical, acesta a săvârşit pe raza municipiului Timişoara, în scopul producerii de materiale pornografice, acte de penetrare asupra minorei D.A.-N., în vârstă de 10 ani la acel moment, profitând de imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa, respectiv constând în aceea că în data de 16.12.2011, împreună cu inculpata Maltring Carla-Bianca a comis, pe raza municipiului Arad, profitând de imposibilitatea victimelor de a-şi exprima voinţa, în scopul producerii de materiale pornografice, acte de natură sexuală faţă de persoanele vătămate minore C.D.-A. şi V.A.-A., la acel moment având vârstele de 9 ani, respectiv 11 ani, ocazie cu care a determinat-o, cu intenţie, pe minora C.D.-A. ca, fără vinovăţie, să comită acte de natură sexuală faţă de minora V.A.-A., tot în scopul producerii de materiale pornografice, în prezent dosarul aflându-se în primă instanţă pe rolul Judecătoriei Arad, inculpatul Nedelcu Răzvan Sorin fiind cercetat sub control judiciar.

