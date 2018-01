O româncă a cunoscut un american bogat la Londra. După ce i-a tocat 200.000 de dolari, a refuzat să se mărite. Tribunalul i-a dat o lovitură teribilă!

Richard si Alina s-au cunoscut in 2010, la Londra, acolo unde romanca lucra intr-un bar. Relatia lor a durat aproape 2 ani, timp in care americanul a ajuns si in Romania. Indragostit, i-a daruit Alinei un inel de logodna, cu diamante, de 8.000 de dolari.

Richard: „I-am intalnit familia de multe ori, am vorbit cu ei, am fost acasa la ei. Asadar, a fost, asa cum am mai spus, un proces foarte complex sa ma fraudeze si tind sa cred ca nu sunt singurul barbat caruia i-a facut asta.”

Potrivit avocatilor, Alina a primit 60.000 de dolari ca sa organizeze petrecerea de nunta, inca pe atat sa isi cumpere o masina, iar chiria apartamentului din Londra, unde locuia cu sora ei, l-a costat pe Richard 7.000 de lire sterline.

Richard: „Au fost mai multe scuze pentru care a avut nevoie de bani: una a fost ca era logodnica mea si trebuia sa o sustin cand era in Londra cu sora ei. De asemenea, voia bani pentru mama ei, pentru ca era bolnava, apoi i-am dat dat bani ca sa pregateasca casa noastra, care urma sa fie in Valeni, in Romania.”

Richard povesteste ca in momentul in care el nu i-a mai dat bani Alinei, aceasta a rupt relatia. Asa ca el i-a cerut banii cheltuiti inapoi. Pentru ca fata a refuzat, a dat-o in judecata. Richard a reusit sa dovedeasca in instanta cati bani a cheltuit cu fosta logodnica.

Avocat: „A tinut fiecare chitanta, fiecare bon, fiecare cheltuiala pe care a facut-o cu parata, sora ei si, bineinteles, toata familia.”

Inalta Curte a decis ca Alina trebuie sa ii inapoieze fostului logodnic 200.000 de dolari, contravaloarea darurilor de logodna si casatorie.

Avocat: „Am reusit sa dovedim faptul ruperii logodnei prin punerea la dosar a corespondentei electronice dintre cei doi.”

Fosta logodnica nu a vrut sa comenteze situatia.

Sentinta definitiva este prima de acest fel data de instanta, din 2011 de cand logodna a fost reglementata in noul cod civil, care spune ca: „In cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea casatoriei, cu exceptia darurilor obisnuite. Darurile se restituie in natura sau, daca aceasta nu mai este cu putinta, in masura imbogatirii.”

Aceasta prima sentinta a venit la cativa ani de cand in noul cod civil au aparut articole care reglementeaza logodna.

Noul Cod Civil spune ca logodnicul parasit cu putin timp inainte de nunta sau imediat dupa, poate sa ceara in instanta despagubiri celui sau celei care l-a abandonat.

