Misterele Orașului! Unde se află ”Kilometrul zero” al Timișoarei?

În multe zone ale lumii, termenul de ”Kilometru zero” (”Zero mile marker”, ”Fundamentalpunkt”, ”Le point zéro”) definește o anumită locație a unei regiuni, țări sau a unui oraș de unde începe măsurarea distanțelor spre alte destinații.

Tradițional, kilometrul zero se situează în mijlocul ariei pe care o marchează, fiind aproximativ centrul geometric al zonei. De regulă, kilometrul zero al unei țări se află în capitală, dar pentru drumurile care nu trec prin capitală, există kilometri zero și în orașele mari de une pornesc drumuri, de exemplu, naționale sau regionale.

La Paris, ”Le point zéro” este marcat printr-o placă specială de caldarâm pe Ile de la Cité în fața celebrei Notre Dame iar la București printr-un monument în fața bisericii Sfântului Gheorghe, peste tot unde sunt marcate, aceste repere constituie puncte de atracție turistică.

Sigur, Bucureștiul are și un Kilometru zero simbolic, care are conotații profunde pentru români, Kilometrul zero al noii democrații românești.

La fel, timișorenii consideră Piața Revoluției punctul zero al democrației, dar acest fapt nu este marcat printr-un monument special. Dar ”Kilometru zero” geografic, topografic al Timișoarei unde se găsesțte, de fapt?

O întrebare la care foarte puțini timișoreni pot să dea azi răspuns

Am adresat această întrebare mai multor persoane din Primăria Timișoara, răsunsurile fiind de la ”nu știu”, la ”Piața Operei” sau ”Primăria Veche”. Într-adevăr, ultima variantă indica o anumită placă de pe fațada Primăriei vechi, dar, de fapt, respectiva placă metalică, datând din vremea monarhiei austro-ungare, indică înălțimea solului în acel punct față de nivelul mării, mai precis raportat la bazinul mediteraneean, al Mării Adriatice, acolo unde Imperiul Austro-Ungar avea ieșire și chiar o flotă militară condusă, printre alții, și de personajul de tristă amintire Horty Miclos.

Revenind la căutarea ”Kilometrului zero” al Timișoarei, un amic ne-a indicat o bornă misterioasă amplasată în centrul orașului, la intrarea în Parcul Central, lângă placă comemorativă a evenimentelor din 1956, când studenți timișoreni s-au solidarizat cu revolta anticomunistă maghiară.

Memoria unui alt timișorean arată scuarul din spatele actualei Primării (la intersecția străzii 20 Decembrie 1989 cu bulevardul Mihai Eminescu) acolo unde, pe vremea primarului comunist Micota, fusese amplasată o bornă simbolică.

O colegă jurnalistă își amintește că ar fi scris ceva o altă colegă, de mult, despre o placă deosebită din Piața Unirii, dar, cel mai probabil, este vorba despre placa de pavaj cu vechea hartă a cetății Timișoarei.

Dacă ne raportăm la punctul de unde se măsoară distanțele rutiere de la și până la Timișoara, hărțile moderne dau două puncte diferite: hărțile Bing, Waze, Yahoo și Here dau ca punct zero al Timisoarei bulevardul Republicii, în dreptul fostului hotel Cina sau actuala agenție CFR. Hărțile Google calculează ca punct zero un loc de pe bulevardul Dragalina, între Gara de Nord si podul spre Iosefin.

Un alt coleg jurnalist, maestrul obiectivului foto Constantin Duma, știe precis că a fotografiat acum vreo trei decenii placa care marchează punctul zero al Timișoarei pe monumentul din piatră amplasat în parcul din sensul giratoriu de la Michelangelo dar, din păcate, hoții de fier vechi au făcut placa dispărută.

Sunt mai multe variante de lucru dar… oare care este cea reală? Așteptăm comentariile dumneavoastră și, vă promitem că vom face lumină în această chestiune.

