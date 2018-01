”Lotul Ostaficiuc” scapă de pușcărie, dar trebuie să facă muncă în folosul comunității la Horticultură – condamnări cu suspendare și sume uriașe de recuperat

Miercuri, 3 ianuarie, Instanța Curții de Apel încestită cu soluționarea apelului în cazul ”Lotului Ostaficiuc” s-a pronunțat. Iată sentința:

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere

Solutia pe scurt: I. În baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul OSTAFICIUC CONSTANTIN,pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: -4(patru) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3(trei) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu rămânerea definitivă a prezentei sentinţe de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. II. În baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul NĂDĂŞTEAN IOAN-PETRIŞOR, în formă continuată, la pedeapsa de: -3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3(trei) ani şi 6(şase) luni, pentru inculpatul Nădăştean Ioan Petrişor, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş, sau SC Horticultura SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen.. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, se suspendă executarea pedepselor accesorii. III. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul HRENOSCHI RĂZVAN, pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: -3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3(trei) ani şi 6(şase) luni faţă de inculpatul Hrenoschi Răzvan, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Regia Autonomă de Transport Timişoara sau SC Horticultura SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen.. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, se suspendă executarea pedepselor accesorii. IV. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul MIHUŢ MIRCEA MARIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: -3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3(trei) ani şi 6(şase) luni faţă de inculpatul Mihuţ Mircea Marian, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la SC Pieţe SA Timişoara sau Regia de Transport Timişoara, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen.. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, se suspendă executarea pedepselor accesorii. V. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul CIONVICĂ DAN SABIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: -3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este la executată sau considerată ca executată, conform art. 65 al. 3 C.pen.. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3(trei) ani şi 6(şase) luni pentru inculpatul Cionvică Dan Sabin, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituţii comunitare. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în locaţii, puncte de lucru la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş sau SC Horticultura SA, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea supravegherii şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen.. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, se suspendă executarea pedepselor accesorii. VI. În baza art.396 al. 1, 5 C.p.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen., achită inculpatul BORZA PETRU, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la abuz în serviciu. VII. În baza art.396 al. 1, 5 C.p.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen., achită inculpata PEPA DANIELA OCTAVIA, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., complicitate la abuz în serviciu. VIII. În baza art.48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul CHIVORCHIAN HAIC GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: -3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul CHIVORCHIAN HAIC GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, la pedeapsa de: -1(un) an închisoare. În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca inculpatul Chivorchian Haic Gheorghe să execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare, sporită cu 4(patru) luni închisoare (reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă de 1(un)an, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de: 3(trei) ani şi 10(zece) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al.1 lit. c C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu rămânerea definitivă a prezentei sentinţe de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. IX. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul NEGREI ION, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa: -3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul Negrei Ion, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, la pedeapsa de: -9(nouă) luni închisoare. În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca inculpatul Negrei Ion să execute pedeapsa cea mai grea 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare, sporită cu 3(trei) luni închisoare (reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă de 9(nouă) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de: 3(trei) ani şi 9(nouă) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu rămânerea definitivă a prezentei sentinţe de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. X. În baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul ROŞCA LIVIU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată, la pedeapsa de: – 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamnă inculpatul Roşca Liviu Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, la pedeapsa de: -1(un) an închisoare. În baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca inculpatul Roşca Liviu Ioan să execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani închisoare, sporită cu 4(patru) luni închisoare (reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă de 1(un) an, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de:3(trei) ani şi 4(patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2(doi) ani, pedeapsă a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei, sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen.. În baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu rămânerea definitivă a prezentei sentinţe de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 25 C.p.p., art. 580 C.p.p., dispune anularea înscrisurilor falsificate şi a copiilor acestor înscrisuri, care conţin date nereale şi au fost întocmite în fals, după cum urmează: – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive” în care sunt înscrise numele a 28 de persoane privind suma totală de 1.801.356 lei; – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive deosebite finanţate din fonduri CJT” în care sunt înscrise numele a 24 de persoane privind suma totală de 2.270.658 lei; – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive deosebite finanţate din fonduri CJT în perioada mart-apr 2009 pentru anul competiţional 2008 / 2009” în care sunt înscrise numele a 24 de persoane privind suma totală de 1.860.420 lei; – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive deosebite finanţate din fonduri CJT” în care sunt înscrise numele a 20 de persoane privind suma totală de 1.513.680 lei; – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive deosebite finanţate din fonduri CJT pentru anul competiţional 2010 / 2011” în care sunt înscrise numele a 20 de persoane privind suma totală de 972.056 lei; – Tabel nominal cu primele acordate pentru performanţe sportive deosebite finanţate din fonduri CJT pentru anul competiţional 2009 / 2010” în care sunt înscrise numele a 26 de persoane privind suma totală de 2.142.980 lei. În baza art. 25, 397 C.p.pen., art. 1349 C.civ., art. 1382 C.civ., obligă în solidar inculpaţii Ostaficiuc Constantin şi Nădăştean Ioan Petrişor şi partea responsabilă civilmente SC Politehnica Timişoara SA, la plata sumei de 9.950.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, din care în solidar cu inculpatul Hrenoschi Răzvan pentru suma de 8.450.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, în solidar cu inculpatul Mihuţ Mircea Marian pentru suma de 3.000.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, în solidar cu inculpatul Cionvică Dan Sabin pentru suma de 7.800.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, în solidar cu inculpatul Chivorchean Haic Gheorghe pentru suma de 5.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, în solidar cu inculpatul Negrei Ion pentru suma de 4.500.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii, în solidar cu inculpatul Roşca Liviu Ioan pentru suma de 8.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizată la data plăţii despăgubiri civile către partea civilă Consiliul Judeţean Timiş. Respinge acţiunea civilă faţă de inculpaţii Borza Petru şi Pepa Daniela. În temeiul art.330 C.p.p., art. 249 C.p.pen., dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, conform minutei. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă inculpaţii Ostaficiuc Constantin, Nădăştean Ioan Petrişor, Hrenoschi Răzvan, Mihuţ Mircea Marian, Cionvică Dan Sabin, Chivorchiac Haic Gheorghe, Negrei Ion şi Roşca Liviu la plata sumei de 600 lei fiecare cheltuieli judiciare faţă de stat, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Politehnica Timişoara SA, conform art. 274 al. 3 C.p.pen.. În baza art. 275 al. 3 C.p.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 al. 6 C.p.pen., cheltuielile judiciare privind onorariu parţial avocat oficiu rămân în sarcina statului. În baza art. 273 C.p.pen., obligă inculpaţii Chivorchiac Haic Gheorghe, Negrei Ion şi Roşca Liviu la plata sumei de 16.890 lei reprezentând diferenţă onorariu expert, în contul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile Tribunalul Timiş, pentru expert Craiovan Dana. Respinge celelalte pretenţii privind plata onorariu expert. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30 decembrie 2016.

Document: Hotarâre 554/2016 30.12.2016

