Începe Festivalul European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești, FEST-FDR2017

La Timișoara începe duminică, 14 mai, o nouă ediție a Festivalului European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești, FEST-FDR2017. Organizat de Teatrul Național și susținut de Primăria și Consiliul Local Timișoara, FEST-FDR este unicul festival din România care evidențiază spectacolul de teatru pe text românesc și pune accent pe identitatea acestuia în fluxul dramaturgiei europene, punând în prim plan, în același timp, teatralitatea tuturor artelor spectacolului. Ediția 2017 a FEST-FDR este plasată în contextul unui concept extrem de prezent în societatea contemporană: IDENTITATE.

Spectacolul cu care se deschide FEST-FDR2017 duminică, 14 mai, de la ora 18,00, la Sala 2, celebrează din perspectivă artistică 25 de ani de înfrățire între Timișoara și Karlsruhe, un moment deosebit de important pentru ambele orașe.

Spectacolul de teatru documentar Stolpersteine Staatstheater de Hans-Werner Kroesinger și Regine Dura, o producție a Badisches Staatstheater din Karlsruhe investighează îndeaproape atmosfera din teatru, pe atunci având titulatura de Teatru Regional, în lunile ascensiunii la putere a lui Adolf Hitler în Germania. Titlul Stolpersteine (Pietre comemorative) se referă la un proiect al artistului German Gunter Demnig, care „comemorează victimele național-socialismului, păstrând vie memoria evreilor, romilor, homosexualilor, Martorilor lui Iehova sau a dizidenților deportați sau exterminați”. Așa numitele “Stolpersteine” sunt pietre comemorative de forma pietrelor de caldarâm, gravate cu numele și câteva date biografice ale acestora. Spectacolul se concentrează asupra destinelor a patru angajați ai teatrului din perioada cea mai puțin liberală a unui oraș întemeiat pe principii precum libertatea religiei, a profesiilor și a comerțului. Publicul devine părtaș la poveștile lor, care sunt un exemplu pentru soarta a sute de artiști îndepărtați brutal din tot ceea ce a însemnat viața culturală a Germaniei în prima jumătate a anului 1933. Montarea anulează granița clasică dintre actori și public, iar la final, spectatorii sunt invitați să analizeze individual documentele, în spațiul de joc transformat în sală de lectură.

Luni, 15 mai, publicul FEST-FDR2017 e invitat de la ora 19,00 în sala Teatrului Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” din Timișoara, pentru a urmări spectacolul Frați de cruce de Liviu Lucaci.

O poveste cu fantome și multă iubire, desfășurată în mansarda unei case vechi: Vera și Luca, un cuplu de îndrăgostiți, revizitează, înainte de a se căsători, trecutul familiilor lor, un trecut care se dovedește a fi plin cu fantomele și păcatele strămoșilor, aparent cele mai mari obstacole în calea unui viitor fericit. Spectacolul se joacă în limba maghiară, cu supratitrare în limba română.

De la ora 21,00, în spațiul Sălii 2, compania franceză Zahrbat și National Choreographic Center Roubaix Nord-Pas de Calais (Franța) prezintă Traks, o fabuloasă întâlnire între jazz, hip-hop și dansul contemporan. Patru personaje, fiecare cu speranțele și cu deziluziile lui, inventează ritmuri și pași cu care își măsoară poveștile de viață – momente comice, grave, caraghioase, duioase, în viziunea unui apreciat coregraf din spațiul coregrafiei contemporane franceze, Brahim Bouchelaghem.

Încheiem ziua de teatru în Piața Victoriei, cu un spectacol prezentat de la ora 22,00 de celebrul Teatru ”Masca”: Arca lui Lenin de Mihai Mălaimare, despre care autorul afirmă că este „…o lume recreată din imaginile unor statui celebre care au făcut gloria proletcultismului. Am pus în acest spectacol cam tot ce am crezut că este necesar: ticăloșia ascunsă abil sub masca omenească a liderilor absoluți, Lenin și Stalin (…) Am pus și incredibila naivitate a unor muncitori și țărani care au crezut doar în munca lor și în nevoia de rezultate care îi făceau mândri, am pus momente de duioșie, de umor, am strecurat ici și colo lucruri care te fac să te înfiori. Cu Lenin la timonă, Arca se va transforma într-o corabie fantomă care va naviga continuu, în derivă, în marele ocean al istoriei omenirii”.

Accesul la acest spectacol este gratuit.

Biletele pentru spectacolele care se joacă în sălile de teatru se găsesc la Agențiile Teatrului Național: Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, în Parcul Civic. Orar: zilnic, orele 11 – 19. Locurile pot fi achiziționate și online, pe www.tntimisoara.com.

Comments

comments