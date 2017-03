Iată laureații „Galei Sportului Timişorean’’

„Gala Sportului Timişorean’’, organizată marți la Sala Capitol din Timișoara, este un eveniment devenit tradiţional al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Prezenta ediţie onorează superlativele din sportul timişorean, cele mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/ asociaţiile / organizaţiile sportive locale.

În cadrul secţiunilor Galei, au fost invitați pe scenă sportivii, antrenorii de top din ramurile sportive, care au obţinut cele mai bune rezultate sportive în anul 2016.

Alături de ei au fost menţionaţi şi onoraţi şi sportivii nominalizaţi cu menţiuni sportive. Nominalizările sunt completate de premiile oferite de Primăria Timişoara, care a alocat un buget total de 400 mii lei, din care 374 mii lei reprezintă premii în bani. Se mai acordă cupe, trofee sportive, diplome de onoare.

III.Sectiunile cu nominalizarile Galei Sportului

1) Nominalizari performante sportive la JOCURI SPORTIVE

A. Nominalizari sportivi – jucatori din echipele timisorene care activeaza in primele ligi nationale :

Nominalizare sportive

Premii

lei

Trofee

Diploma

Handbal

CRISTIAN FENICI

VUK MILOSEVIC

NEAMŢU DENIS

FURAK CĂTĂLIN

STEFAN LEONARD

RAZVAN VÎLCEANU

Echipa de handbal masculin

Sport Club Municipal

Politehnica Timisoara

-calificata in grupele preliminarii EHF CUP 2016-2017

-med Bz Camp Ligii Nationale

Trofee sportive W363-6 buc

Baschet

MLADEN JEREMIC

OCTAVIAN POPA CALOTA

ZORAN MILENKOVICI

Echipa de baschet masculin Sport Club Municipal Timisoara

Trofee sportive W363-3 buc

Rugby

CĂTĂLIN FERCU

STEPHEN SHENNAN

IONUŢ ZAHARIA

VALENTIN POPARLAN

Echipa Timisoara Saracens SCM UV Timisoara

Participanta in play-offul de calificare pentru Challenge Cup 2016-2017

-echipa castigatoare a Cupei Romaniei

Trofee sportive W363-4 buc

Futsal

SAVIO VALADARES

MILOŞ SIMIC

Echipa DE FUTSAL CS Informatica

Vicecampioana nationala

Trofee sportive W363-2 buc

B. Nominalizari sportivi din echipele timisorene care activeaza in ligile secunde nationale:

Nominalizare sportiva

din echipa de baschet masculin CS Timba

calificata in Turneul final pentru promovare in prima liga de baschet masculin

DEJAN KOVACEVIC

MARIO LAZAR

Echipa baschet CS Timba

Trofee sportive W363-2 buc

din Echipa volei feminin CS Universitar

U Vest Agroland: calificata in Turneul final pentru promovare in prima liga ,actual ocupanta locului 1 in DIV A2 Vest :

ADELINA UNGUREANU

Echipa

CS Universitar

U Vest Agroland

Trofee sportive W363-1 buc

din Echipa volei masculin CS Universitar U Vest calificata in Turneul final pentru promovare in prima liga, actual ocupanta locului 2 in DIV A2 Vest :

BADICEANU Lucian Pavel

Damian Cristian Rusalin

Echipa CS Universitar

U Vest

Trofee sportive W363-2 buc

O altă nominalizare pentru 2 sportive de top

Din Echipa beach-voley CSM Timisoara:

MELNICIUC ADRIANA

MURARIU FLORINA

Echipa CS Municipal Timisoara

Trofee sportive W363-2 buc

C. NOMINALIZARI ECHIPE JOCURI SPORTIVE

C1. NOMINALIZARI ECHIPE JOCURI SPORTIVE – TINERET /-JUNIORI:

– ECHIPA DE VOLEI JUNIOARE A.C.S. AGROLAND TIMISOARA ( sportive născute în perioada 1997-1999 și mai mici ) :

LOCUL – I Campionatul National Juniori ;

lot 12juc -Antrenor JITARU DAN -diploma

GL 029B

-ECHIPA DE FOTBAL JUNIORI D-ASU POLITEHNICA

TIMISOARA

LOCUL – I Campionatul National Juniori ; lot 16 juc+

Antrenor IULIAN PRODANA -diploma

GL 029B

ECHIPA DE BASCHET JUNIOARE UNDER 13 ANI C.S.S. BEGA TIMISOARA

LOCUL – I Campionatul National Juniori ; lot 14 juc+antren

Antrenor: VERA GAVRILA -diploma

GL026B

– ECHIPA SCM TIMISOARA SARACENS RCM- UVT TIMISOARA UNDER 20

– LOCUL II CAMPIONATUL NAT U 20

lot 22 – Antrenor Marin Marian diploma

GL026B

– 1 BUC

-ECHIPA DE BASCHET JUNIOARE UNDER 12 ANI C.S.S. BEGA TIMISOARA

LOCUL – II Campionatul National Juniori ; lot 14 juc+antren

Antrenor: VERA GAVRILA

GL026B-1BUC

-ECHIPA DE FOTBAL JUNIORI ACS POLI TIMISOARA-FINALISTA CUPEI ROMANIEI ELITĂ UNDER 19 ANI

Antrenor: CRISTIAN CONTESCU -diploma

Mentionam ca jucatorul Denis Golda, actual imprumutat la Ripensia Timisoara este selectionat la Nationala Under 21 a Romaniei

GL 029B

-Echipa de Rugby Grupa 8 ani – CS Warriors Timisoara-locul 1 Campioni ai Transilvaniei

Locul 1 national

Antrenor – Nicorici Codrut -diploma

GL026A

-Echipa de fotbal – LPS Banatul Timisoara

Campioana Nationala a Sportului Scolar

Lot sportivi : 10

Antrenor -prof. Vîlceanu Ovidiu Marian -diploma

Trofeu GL026B

C2. NOMINALIZARI ECHIPE JOCURI SPORTIVE -SENIORI

ECHIPA TIMISOARA SARACENS SCM- UV TIMISOARA, Participanta in play-offul de calificare pentru Challenge Cup 2016-2017

Castigatoare a Cupei Romaniei

Antrenor: Grainger Heikell

CUPA 5104 A

-ECHIPA DE HANDBAL MASCULIN S.C.M. POLITEHNICA TIMISOARA

LOCUL – III IN CAMPIONATUL LIGII NATIONALE DE HANDBAL MASCULIN –EDITIA 2015-2016 ;

Calificata in grupele preliminarii EHF CUP 2016-2017

Antrenor: Pero Milosevic

– CUPA 5104 B-

ECHIPA DE FUTSAL SENIORI INFORMATICA TIMISOARA

LOCUL – II IN LIGA 1 DE FUTSAL,

EDITIA 2015-2016 ;

Antrenor: Robert Lupu

–

Trofeu sportiv GL029C –

” PREMIUL DE EXCELENTA IN SPORT AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2016 PENTRU ECHIPA ANULUI LA JOCURI SPORTIVE ’’ se acorda Echipei TIMISOARA SARACENS SCM- UV TIMISOARA, castigatoare a Cupei Romaniei si participanta in play-offul de calificare pentru Challenge Cup 2016-2017 Antrenor: Grainger Heikell

C3. NOMINALIZARI ANTRENORI ECHIPE JOCURI SPORTIVE

Antrenor: Grainger Heikell

TIMISOARA SARACENS SCM- UV TIMISOARA

CUPA 5104 B –

Antrenor: Pero Milosevic

S.C.M. POLITEHNICA TIMISOARA

Trofeu GL 029B

Antrenor: Robert Lupu

CS INFORMATICA

Trofeu GL 029A

” PREMIUL DE EXCELENTA IN SPORT AL MUNICIPIULUI TIMISOARA – ANTRENORUL ANULUI LA JOCURI SPORTIVE ’’ se acorda domnului GRAINGER HEIKELL

Nominalizări pentru performantele in plan international si national, la discipline sportive individuale olimpice:

1. ATLETISM

Pastor Adelina

C.S.Municipal Timisoara/

CSM Craiova

CUPA 5140A

Componenta lot national, olimpic seniori

-Participanta la JO RIO 2016

Stafeta 4x400m –loc XIV

-Camp.Balcanic seniori-

3 med Au, 1 loc IV;

-C.Mondiale sen – 1 med Bz;

-C.European-loc VIII

-C.Nat sen -1 med Au, 1med Bz;

-C.Nat sala seniori- 2 med Au;

Ogrăzeanu Andreea

C.S.Municipal Timisoara/

CS Rapid Bucuresti

Trofeu

TR1200

Component Lot national seniori

-Camp. Nat.sala Seniori-2 med. Au;

-Camp.balcanic seniori- 1 med Bz;

-Camp. Nat.sen – 1 med.Au;

-Camp.Internationale- 1 med Au;

Bărbuţ Andrei

C.S.Municipal Timisoara/

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL029A

-component lot national tineret si seniori

-C.Balcanic cros tineret: 1 med.Au;

-C. Balcanic tineret: – med Bz echipe;

-C Nat sala seniori – med Bz;

– C.N. cros – 1 med Bz;

– C.N. semimaraton – 1 med Ag, 1 loc IV;

-C Nat tiner: 1 med Bz , 1 loc IV;

Dragan Adrian

C.S.Municipal Timisoara

Trofeu

GL029A

-Component lot national sen -Camp. Nat. sen-1 med Au;

-C.Nat sala sen -2 med Au;

Compon stafeta 4×400:

1. Grunwald Gabriel

2. Draghici Marcus

3. Gheorghescu Alberto

+ Dragan Adrian

C.S.Municipal Timisoara

Trofeu

GL024 B

3 buc

-Component lot national sen -Camp. Nat. sen-1 med Au;

-C.Nat sala sen -1 med Au;

Antrenori:

Damaschin Ioan

Rasadean Mihaela

Serban Simona

/ Raymond Gulyas

Daniel Chirilă

Diplome

2. HALTERE

Suiugan Darius

CS Haltere

Club Timisoara

Trofeu

TR1202

-compon lot nat tineret

– Campionatul European Tineret – 3 Loc III ;

Campionatul National Seniori – 3 Loc I .

Campionatul National Tineret – 3 Loc I .

Maranu Ion Alin

CS Haltere

Club Timisoara

Trofeu

GL026B

-propus pentru lotul National de tineret 2017

-3 locuri 1 -Campionat National tineret absolut

– 3 locuri 1 la CN juniori

Antrenor Calin Milan

3. LUPTE

a.Lupte Greco-romane

Cojicari Ilie

C.S.Heracle Timisoara

Trofeu

TR1202

-Campionatul Mondial de Seniori de la Budapesta – medalie Bz

-Campionatului Naţional Individual Seniori la cat. 75 kg- Locul II

Delinschi Sergiu

C.S.Heracle Timisoara

Trofeu

GL026B

-C.Nat sen-echipe loc II

-C.Nat seniori-indiv-Loc III

– Camp. Naţ.juniori indiv –loc II

-C.Nat tineret indiv–loc III

-C.Nat echipe jun –locul II

Antrenor: Gavrilă Sebastian

b. Lupte libere

Feminin

Pricob Simona

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

TR1201

-C.Naţ. indiv: 1 med Au;

-CNat U23-1 med Au;

-C European. Sen – loc 5

-CMondial univ.: loc 5

Dobre Estera

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

TR1201

-C.Naţ. indiv: 1 med Au;

-C European. Sen – loc 5

Masculin

Filip Marin

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

GL 026B

-C.Naţ.sen indiv : med Ag;

-C.N. superliga sen: med Ag;

4. SCRIMA

Feminin

1.

Boldor Boghiţă Ana

CS Universitar Politehnica

Trofeu

1201

-C.Mondial jun: loc 4 pe echipe

– 4 etape de Cupa Mondiala:

loc2/loc7/loc8/loc9

-Cupa Europei: loc 4 pe chipe

-C.European jun: loc 5 pe echipe

-Cupa României: loc 2/ loc3

-C Nat sen /tiner/jun: 3 med Ag,

3med Bz;

-Cupa Federatiei -jun : med Au;

Vîrgă Laura

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL029B

-Cupa Europei: loc 4-echipe;

-C.European jun: loc 5-echipe;

-2 etape Cupa Mondiala: loc2/loc8;

-C Nat sen.: 1 loc 6;

-Cupa României: loc 2;

-C. N tineret/jun: 1 loc 2/ 1 loc 2;

Masculin

Bodo Benjamin Wiliem

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL029B

-C. Balcanic : 1 med Au;

-C.N.seniori: 1 med Au, 1 med Bz;

-Cupa României: 1 med Ag;

-Cupa Federatiei: 1 med Au;

Teacă Ionuţ Iulian

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL029A

-C Nat sen:med Au

-Cupa Rom : med Ag;

Antrenor: Tudor Petrus

5.CANOTAJ

masculin

Premii in bani

Drajan Raicovici

C.S.Municipal Timisoara

Trofeu

GL029B-

-C.N fond sen- tineret: 1 med Au, 1 med Ag

-C.N. viteza seniori – tineret: 1 med Au, 1 medAg

Danciu Alexandru

C.S.Municipal Timisoara

Trofeu

GL029A-

Regata internation. Napoli – med Au

C.Balcanic – 2 med. Ag

C.N. fond seniori-1 med Bz

C.N. viteza seniori- 1 med Bz

C.N. fond juniori – 1 med. Au

CN viteza junior – 1 med.Ag

Kovacz Ferencz Albert

CSUniversitar Politehnica/

CSS Bega

Trofeu

GL024B-

-C National fond sen: 1 med Au,

-C National sen: 1 med Au, 1 med Ag;

-C National fond juniori: 2 med Au

la echipe

Penţa Casian

CS Universitar

Politehnica

Trofeu

Noma

-C National sen: 1 med Au, 1 med Ag;

-C National fond sen: 1 med Ag,

feminin

Popa Andreea

C.S.S Bega Timisoara

Trofeu

TR 1201

Componenta lot naţional jun

Participanta la C.Mondial jun-loc 6 pe echipe

C.European jun-med Bz la echipe

C.Balcanic jun-med Au la echipe

C. N. Şcolar Juniori-loc 2

C.N. Juniori-loc 3

-C.N. Ergometru Jun- loc 3

Antrenori:

Ecaterina Calapis – CSUPolitehnica/CSS Bega

Balojin Zlatomir – CSMunicipal

Elvira Vasut – CSS Bega

Vulpe Nicolae – CSS Bega

Dorin Bena – CSS Bega

Diplome

6. KAIAC-CANOE

masculin

Ion Povaliceanu

CS Water Performance/

CSScolar 1

Trofeu

TR 1201

– locul 5 – C.European jun – K2 2000 m;

– locul 1 – CN jun.- k1 1000 m;

– locul 2 – CN jun. -k1 500m;

-locul 1 – CN de fond – k4 4000m;

-Loc II – k2 – 200 m – Campionat Naţional juniori I

Făget Gabriel

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL029A

Loc I – k4 – 4000 m – Campionat Naţional la juniori I

Loc I -k1 -14 km – Campionat Naţional Maraton la juniori I

Loc II – k1 1000 m şi k1 500 m – Campionat naţional Şcolar la jun. I

feminin

Mihaela Cristina Lulea

CS Water Performance

Trofeu

TR 1201

Componenta lotul olimpic si national de seniori paralimpic

– locul 4 la Jocurile Paralimpice Rio de Janeiro -200 m

– locul 3 C.Mondial paracanoe Duisburg- k1-200 m ;

-locul 3 C.European paracanoe Moscova –k1-200 m;

Radu Maria

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL029A

Loc I – k1 200 m – Cupa României la junioare II

Loc I-k1 200 m – Camp.Naţional Şcolar la junioare II

Locul II – k1 200 m – Camp. Naţional la junioare II

Locul II- k1 500 m – Camp.Naţional

Şcolar la junioare II

Locul III – k1 500 m-Campionat Naţional la junioare II

Locul III-k1 10 km –Campionat

Naţional marathon la junioare II

-semifinalista International Olimpic Hope 2016

Antrenori:

Octavian Ispas

Diaconu Ristica

Rogoveanu Norbert

Diplome

Nominalizare speciala pentru disciplina DRAGON BOAT

Echipe DragonBoat a CS Nautic Banat

Sportiva si antrenor coordonator:

Sofron Codruta

-sportivi la probe masters

Trofeu

W363

-C.National de barci Dragon-Bascov:

Locul 1 Dragon 10+2 sen fete

.7. BADMINTON

Filimin Collins Valentine

CS Universitar

U Vest Tm

Trofeu

1201

-CN seniori-locul I simplu

-CN seniori-locul II DM

-C Internationale de jun ale Croatiei-loc I SM

-C Internationale de jun ale Portugaliei-loc II SM

Olariu Sonia

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

1201

-Camp.Balcanic seniori pe echipe-

1 med.Ag;

-Camp.Balcanic seniori DF- 1 med Ag; SF- 1 med Bz;

Olariu Andra

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

GL029A

– C.Nat U19 – SF -1 med Au, DF- 1 med. Ag;

– C. Balcanic sen. Echipe – 1 med Ag. , DF 1 med Ag. , SF 1 med Bz;

-participanta la C.Mondial jun echipe

Popescu Daniel

CS Municipal

Timisoara

Trofeu

GL024A

– C.Nat U17: 1 loc 1, 2 loc 2;

– C.Nat U19: 1 loc 1, 2 loc 2;

– C.Nat echipe U19: 1 loc 3;

– Cupa Rom U19/U17

1 loc 3 , 2 loc 1, 1 loc 2;

-C.Mondiale echipeU19:locul 41

antrenori: Dan Corina

Stefan Nyari-CSM

Florin Posteuca-CSU Vest

Diplome

8. TENIS DE CAMP

Dica Nini

antrenor

Razvan Itu

CS Sport 4 Fun

Trofeu

TR 1201

-Component lot national U16,

– participant Orange Bowl USA;

-Campion national U16 in proba de dublu / locul 3 la simplu

-Campion national U16 in proba dublu mixt/ locul 3 la simplu si dublu;

-locul 1 simplu Cehia U16ETA;

– locul 1 la dublu ITF Belarus;

– locul 1 la dublu ITF Bosnia;

– locul 2 simplu ITF Macedonia;

– locul 3 Belarus si Macedonia ITF;

Velcea Andreea

– antrenor

Gavra Mihai

CS Sport4Fun

Trofeu

TR 1201

Componenta lot national 16 feminin;

Componenta echipa nationala Orange Bowl, SUA;

-Locul 1 in clasament national U16 ani feminin;

-Locul 18 clasament European 16 ani feminin;

-Campioana Nationala dublu-CN iarna;

-locul 2 CN de vara;

-2 locuri 2 la dublu-international;

– locul 1 simplu-Pancevo Serbia;

-2 locuri 1 la simplu- Germania Macedonia;

– locul 2 simplu – Slovacia;

– 2 locuri 3 simplu – Serbia;

– locul 1 la dublu Budapesta , Ungaria ITF;

– 2 locuri 2 la dublu – Slovenia si Croatia ITF;

– 3 locuri 3 la dublu-Germania ITF,Romania ITF, Slovenia ITF;

– 2 locuri 3 la simplu- Serbia ITF si Bosnia ITF;

Smaranda Corneanu

antrenor:

Mircea Radulescu

CS Sport4Fun

Trofeu

GL 026B

-Componenta lot national U16, -participant Orange Bowl USA;

-locul 1 dublu CN de Iarna U16 Bucuresti;

-locul 1 dublu mixt CN de varaU16 Bucuresti;

-locul 2 dublu CN de vara U16 Bucuresti;

-locul 2 simplu Romania ETA;

-locul 1 dublu Romania ETA;

-locul 3 dublu Hungary Dunakeszi –ETA;

-locul 3 simplu Hungary Dunakeszi –ETA;

– locul 2 dublu Turky Antalya ITF;

– locul 2 dublu Budapest Hungary ITF;

– locul 3 simplu Budapest Hungary ITF;

– locul 2 simplu Germany Bruchkoebel ITF;

Todoni Anca

Antrenori:

Paul Tetileanu

CS Municipal

Diploma

Trofeu Petra 2

Cel mai bun loc in clasamentul National: 2

-Circuitul National FRT – 3 med Au, 2 med Ag, 1 med Bz;

-Campionatul ind. de vara/iarna U12- 1 med Ag/ 1 med Ag, 1 med Bz;

-Croatia Cup U12 – 1 med Au;

-Hai Cup U12- 1 med Ag;

-Budaors Cup U12-1 med Bz;

-Adriatic Cup U12- 1 med Ag;

-Terme PTUJ OpenU12- 1 med Bz;

– Hai Cup U14-1 med Bz;

– Cupa CSM Timisoara-1 med Au, 1 med Bz;

-Cupa Rozelor/ Trofeul Rozelor/Cupa de Toamna Ioana U14 – 3 med Au;

9. NATATIE / POLIATLON/ PENTATLON MODERN

a. Natatie

feminin

Giurca Lucia

CS Municipal

Trofeu

GL026B

– Loc IV -50 m spate- Campionatele Internaţionale ale României sen

– 2Loc IV – 50 m spate /100 m spate- Campionat Naţional sen

-2 Loc III – 50 m spate /100 m spate – Campionat Naţional tineret

-2 Loc II – 50 m spate /100 m spate – Campionat Naţional juniori

Popov Snejana

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

Loc III -100 m spate- Campionatele Internaţionale ale României junioare I

Loc II – 100 m spate şi bras-Campionat Naţional junioare I

Loc III – 50 m spate – Campionat Naţional junioare I

Loc III -100 m spate – Campionat Naţional junioare I

Nothingher Corina

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

– Campionat Naţional Şcolar la cadeţi: 4 Loc I / Loc II – ştafetă

-Loc II – Campionat Naţional Biatlon cadeţi

masculin

Vaipan Radu

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

-Loc II – 100 m spate – Campionatele Internaţionale ale României juniori I

-Loc II – 100 m spate – Campionat naţional de juniori I

– Loc II -50 m bras – Campionat naţional de juniori I

Rareş Călin

CS Aquasport

Trofeu

GL026B

-selectie in lot. Nat. de jun pentru competitia Tarilor Central Europene

-campion national de jun. in proba de 200m bras la CN sen si jun

-3 med Bz la probele de 50m, 100m,200m bras la CN de sen si jun

Dăncăneţ Emil

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

-Campionat Naţional Şcolar la cadeţi: loc I / 2 loc III

-Loc I – Campionat Naţional Biatlon la cadeţi

Dragotă Etienne

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

-Campionat Naţional Şcolar la cadeţi:2 loc I/ 2 loc II / 2 loc III

-loc III–Campionat Naţional cadeţi

Antrenori: Bădescu Ion /şucan Tiberiu /Munteanu Flavius/ Toth Ildiko -CSS1

Sabin Avram/ Camelia Antal-CS Aquasport 6 diplome

b. Pentatlon modern

Carmen Dumitrescu

LPS Banatul

Trofeu W362

-C.Eur- jun- loc 9;

-CNat jun- 1 med Au ;

-CNat sen – 1 med Au ;

10. BOX

Chifan Sebastian

CS Municipal

Trofeu

GL026A

-Cupa Romaniei tineret cat 91 kg.: 1 med Bz;

-C.N. tineret cat.91 kg: 1 med. Bz;

Chirila Flavius

CS Banatul

Trofeu

GL026A

-Cupa Romaniei tineret: 1 med Bz;

C.N. tineret : 1 med. Bz;

Vintan David

CS Municipal

Trofeu

GL026A

-Cupa Rom. Sen cat 56 kg: 1 med Bz

Antrenori:

Nicolae Ispas –CS Municipal

Gheorghe BIEA –CS Banatul Diplome

11. GIMNASTICA

a. Gimnastica artistica:

Masculin

Gavril Luca

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

Loc I – sol şi paralele –Campionat Naţional Şcolar juniori II

– la ind.Compus şi Cal cu mânere – Campionat Naţional Individual al juniorilor la juniori II

Loc II – ind. Compus, cal cu mânere, inele, sărituri, bară – Campionat Naţional Şcolar juniori II

Loc III – la paralele – Campionat Naţional Individual al juniorilor la juniori II

Şoica Raul

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

Loc I –inele – Campionat Naţional Şcolar juniori II

Loc III –sol – Campionat Naţional Şcolar juniori II

-echipe- Campionat Naţional pe Echipe al Juniorilor la juniori II

Feminin

Rusu Patricia

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

Loc III –sărituri –Campionat Naţional Şcolar juniori III

Loc III – sol – Campionat Naţional Şcolar juniori III

Antrenori :

-Bobirci Paul

-Bratan Sebastian / -Jucu Octavia

Diploma

b.Gimn ritmica

Ansamblul sectiei de gimn ritmica

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026B

Loc I –ansamblu-Campionat Naţional Şcolar junioare IV

Indries Anastasia

Loc II – individual compus – Campionat Naţional Şcolar junioare IV

Antrenori: Tartan Alexandrina

Monica Wurtz

Diploma

12. JUDO

Mario Corsei

ACS Judo Phoenix

Diploma

CNat jun U10-med Bz

– medaliat la turnee internat de copii

Muntean Romeo

CS ProMotrica

Diploma

-C.Nat U10- med Bz

– medaliat multiplu la la turnee internat de copii

Antrenori:

Laurentiu Jurca

Ghenadie Becciu

Mircea Ion Emilian

Mircea Dan Florian

Diplome

Dintre cei mai buni performeri la disciplinele sportive individuale olimpic se desemneaza castigatorul’’PREMIULUI DE EXCELENTA PENTRU SPORT AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2016’’ :

PASTOR ADELINA

C.S.Municipal Timisoara

Atletism

SUIUGAN DARIUS

C.S. Haltere Club Timisoara

Haltere

COJICARI ILIE

CS HERACLE

Timisoara

Lupte Greco-romane

BOLDOR BOGHITA ANA

CS Universitar

Politehnica

Scrima-floreta

LULEA MIHAELA

CS WaterPerformance

Kaiac-canoe

POPA ANDREEA

CSS Bega Timisoara

Canotaj

PRICOB SIMONA

C.S.Municipal Timisoara

Lupte libere

DOBRE ESTERA

C.S.Municipal Timisoara

Lupte libere

POVALICEANU ION

CS Scolar nr.1 Timisoara

Kaiac-canoe

OLARIU SONIA

C.S.Municipal Timisoara

Badminton

FILIMIN COLLINS VALENTINE

CSUniversitatea de Vest

Badminton

OGRAZEANU ANDREEA

CS MunicipalTimisoara

Atletism

DICA NINI

CS Sport4Fun

Tenis

VELCEA ANDREEA

CS Sport4Fun

Tenis

’’PREMIUL DE EXCELENTA PENTRU SPORT AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2016’’-la discipline individuale

se acorda sportivei PASTOR ADELINA – ATLETA – C.S.Municipal TimisoaraAntrenor emerit DAMASCHIN IOAN

Director club LUCIAN RECLARU -diploma

2) Nominalizari antrenorii care au pregatit sportivii pentru performanta-la discipline olimpice

INVITAM PE SCENA URMATOARELE PERSONALITATI:

Nume si prenume

Clubul sportiv

Disciplina sportiva

Premiu

Trofeu

Damaschin Ioan

C.S.Municipal Timisoara

atletism

Cupa 5104A

Milan Calin

CS Haltere Timisoara

haltere

Trofeu GL 026C

Gavrila Sebastian

CS Heracle

lupte greco-romane

Trofeu GL 026C

Tudor Petruş

C.S.Universitar. Politehnica

Timisoara

scrima

Trofeu GL 026B

Ispas Octavian

CS Şcolar nr.1/

CS Water Performance

kaiac-canoe

Trofeu GL 026B

Brandusan Petru

C.S.Municipal Timisoara

lupte libere

Trofeu GL 026B

Florin Posteuca

C.S.Universitatea de Vest

Timisoara

badminton

Trofeu GL 026B

Corina Dan

C.S.Municipal Timisoara

badminton

Trofeu GL 026B

’’PREMIUL DE EXCELENTA PENTRU SPORT AL MUNICIPIULUI

TIMISOARA PE ANUL 2016-ANTRENORUL ANULUI ”:

Dlui Antrenor emerit –DAMASCHIN IOAN

3) Nominalizari speciale:

Premiul de onoare al Municipiului Timisoara se acorda domnului

Prof univ dr. Mircea Chis pentru intreaga activitate de presedinte /director la Clubului Sportiv Universitatea si al Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timisoara cat si pentru cariera universitara dedicata formarii specialistilor in educatie fizica si sport

Trofeu TR1202

Premiul de onoare al Municipiului Timisoara se acorda domnului

Conf. univ.dr. Gradinaru Sorin pentru intreaga activitate de antrenor de volei la cluburile universitare din Timisoara si pentru cariera universitara dedicata formarii specialistilor in educatie fizica si sport

Trofeu W625

Nominalizari pentru proiecte sportive derulate in municipiul Timisoara

Premiul de onoare pentru organizatia Alergotura /

Presedinte: dl VALENTIN MURESAN /

pentru proiectul TimMotion

Trofeu

W625

Premiul de onoare pentru Academia Olimpica Romana- Filiala Timis /

Director -dl. DORU COSTICA /

pentru proiectele academiei

Trofeu

W625

Premiul de onoare pentru Asociaţia Institutul pentru Dezvoltarea Europeană a Societăţii – IDEAS /, presedinte dna DIANA AMZA /

pentru proiectul „Super 24h”- prima ediţie în 2016, alergare de 24 h pentru ultra-atleti

Trofeu

W625

Premiul de onoare pentru Clubul de Înot Masters Timisoara /

presedinte: dl MIHAI LISETCHI /

pentru proiectele: 24 Aqua Masters / Cupa DKMT Timișoara/ Cupa Familiei

Trofeu

W625

Premiul de onoare pentru Asociaţia Auto Club Rally Timiş

Presedinte dl. LOLA GIURISICI

pentru proiectul: Campionatul de automobilism si karting Timis

Trofeu

W625

Nominalizari pentru parteneriat si implicare in activitatea sportive din municipiu

” Premiul de onoare pentru parteneriat ’’

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA

Rector dl prof univ dr ing VIOREL AUREL SERBAN

pentru sprijinul adus activitatii sportive de performanta prin bazele sportive puse la dispozitia cluburilor

Trofeu NOMA 3

”Premiul de onoare pentru parteneriat’’

Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Timis /

Director dl. ADRIAN TAL

pentru suportul adus dezvoltarii activitatii sportive

Trofeu NOMA 3

”Premiul de onoare pentru parteneriat”-dlui OSAIN CONSTANTIN – Inspector scolar de Educatie Fizica si Sport, pentru implicarea deosebita in derularea ONSS si Olimpiada Gimnaziilor

Trofeu

GL029B

”Premiul de onoare pentru parteneriat’’

Facultatii de Educatie Fizica si Sport –Univ de Vest Timisoara/

Decan –dl conf univ dr. ADRIAN NAGEL/

pentru suportul adus dezvoltarii activitatii sportive si cercetarii in sport, cat si pentru sprijinirea sportivilor de performanta in desavarsirea studiilor

Trofeu

GO33

”Premiul de onoare pentru parteneriat’’

Liceului cu Program Sportiv Banatul / Directori dl.CALIN ROSEMBLUM si dl MIHAI ION

pentru suportul educational de calitate adus elevilor sportivi, cat si conditiilor de pregatire asigurate sportivilor

Trofeu

GO33

”Premiul de onoare pentru activitatea sportiva’’

ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL TIMIS

Presedinte dl. DANUT LATA

pentru toate competitiile fotbalistice organizate

Trofeu

Noma

Nominalizari pentru performanta sportiva

”Premiul de excelenta pentru performanta sportiva’’

Dlui HORIA COLIBASANU alpinist timisorean

cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 7 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.

Horia Colibasanu este singurul alpinist roman care a primit distinctia „Spirit of Mountaineering”, din partea British Alpine Club, primul si cel mai prestigios club montan din lume.

Trofeu

GL029B

”Premiul de excelenta pentru performanta sportiva’’

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA /

Director –dl RADU TOANCA

pentru rezultatele sportive ale echipelor de rugby/ handball/ baschet in competitiile anului 2016

Trofeu NOMA 3

”Premiul de onoare pentru performanta sportiva’’

DIRECTIEI POLITIA LOCALA TIMISOARA

Director DL DOREL COJAN

care a obtinut performante sportive deosebite in cadrul FINALELOR NATIONALE ale Federatiei Nationale a Politiştilor Locali din România:

-proba tragere cu pistolul: Campioana nationala pe echipe cu

Velicu Georgina / Toma Vasile; campion national director Dorel Cojan; individual loc I -Velicu Georgina si loc III-Toma Vasile

– Campioana nationala la individual sah prin dl.Stirb Aurel

– Campioana nationala pe echipe tenis de masa prin dl. Agoci Cristian si Dăian Ioan

trofeu

GL024-

diplome

”Premiul de onoare pentru performanta si ambasador sportiv al Timisoarei”-dlui MARIUS OLARU –arbitru olimpic la disciplina lupte, participant la multiple competitii internationale de cel mai inalt nivel: C.Mondiale de seniori si juniori, C.Mondiale ale cluburilor, CMond Univ, C.Europene, Turnee de calif J. Olimpice, Balcaniade.

Este si director al CS Universitar Univ Vest Timisoara

Trofeu

GO33

4) NOMINALIZARI ECHIPE CU CELE MAI BUNE PERFORMANTE SPORTIVE LA COMPETITII CU PROBE PE ECHIPE- SPORTURI INDIVIDUALE

Echipa de floreta –masculin

CS Universitar Politehnica

Antrenor emerit: Tudor Petrus

Trofeu

GL029C

campioana Romaniei in

finala Campionatului National de seniori-echipe

Echipa de sah CS AEM LUXTEN Timisoara(masculin)

Antrenor emerit:Sergiu Grunberg

Trofeu

GL029C

campioana Romaniei in

finala SuperLigii Nationale de seniori-echipe

-loc 12 la Cupa Campionilor Europeni din 62 echipe

Echipa de sah CS Sportiv Studentesc Medicina Timisoara-tineret masculin

Antrenor emerit:Marasescu Ioan

Trofeu

GL024C

campioana Romaniei in

finala Campionatului National de tineret-echipe

5) Nominalizari categoria MASTERS

SORIN CAZACU

CS Caza

Powerlifting

Trofeu

GL029B

-C.European de powerlifting sen: – 1 loc 4 ( genuflexiuni), 1 loc 11 (indreptari);

-Camp. European Powerlifting masters Pilsen Cehia : 2 med Au, 1 med Ag, 1 med Bz ;

-Camp.European Powerlifting seniori-impins din culcat: locul 8;

-C Mondial de Powerlifting masters – Tallinn, Estonia:-1 med Au, 1 med Ag, 1 med Bz, 1 loc 4;

-C.National Powerlifting sen:4 med Au;

NAGEL ADRIAN

C.S.U.T.K

Trofeu

GL029B

Loc I –KA echipe Master –Campionat European IKU

Loc III – KA individual Masters – Campionat European IKU

loc I -KA individual Masters-Campionat Naţional

DUMITRA CONSTANTIN

ATLETIC CLUB MARATON

Trofeu

GL029A

Campion Balcanic kaiac-canoe

Multiplu medaliat la Campionatele Nationale kaiac-canoe .

PANDUR DAN

C.S. TIMPOLIS TIMISOARA

Trofeu

GL029A

Campion European judo-master

’’PREMIUL DE ONOARE –SPORTIVUL ANULUI 2016 LA MASTERS: dl. SORIN CAZACU

6) NOMINALIZARI PERFORMANTE –PERSOANE CU DIZABILITATI / SPECIAL OLYMPICS

A

FUNDATIA PENTRU VOI /

Director dna LAILA ONU

Antrenori: ZINA COSTIN

FLORIN BOCA

DIPLOMA

Gendelon Gianina

Fundatia pentru Voi

Trofeu

Petra 2

Karate Campionate Mondiale si Nationale

– locul 2 Grand Prix Croația

– locul 1 Campionatul Național

– locul 2 Cupa Internațională Tg. Mureș

– locul 6 Campionatul Mondial WKF Linz

Ghereben Ghizela

Trofeu

Petra 2

Karate Campionate Mondiale si Nationale

-locul 2 Campionatul Național

– locul 1 Cupa Internațională Tg. Mureș

– locul 5 Campionatul Mondial WKF Linz

Martinec Maria

Trofeu

Petra 2

Karate Campionate Mondiale si Nationale

-locul 3 Campionatul Național

– locul 3 Cupa Internațională Tg. Mureș

– locul 7 Campionatul Mondial WKF Linz

Gabrian Adrian

Trofeu

Petra 2

– s-a clasat pe podium la Campionatul Național karate

Vraciu Raul

Trofeu

Petra 2

Atletism- proba de 100 m: locul 2

Bocce – locul 3 – echipa Dumitru Adrian si Vraciu Raul

Ciocian Amalia

Trofeu

Petra 2

Atletism – proba de 50 m: locul 3

Bocce – locul 1 – echipa Ciocian Amalia si Janki Robert

Janki Robert

Trofeu

Petra 2

Atletism- proba 100m locul 3- Janki Robert

Bocce – locul 1 – echipa Ciocian Amalia si Janki Robert

Dumitru Adrian

Trofeu

Petra 2

Atletism – proba 100 m locul 4

Bocce – locul 3 – echipa Dumitru Adrian si Vraciu Raul

B

Fundatia de Abilitare SPERANTA

antrenor: Marius Parjol –

DIPLOMA

Silvestru Mario

Fundatia de Abilitare Speranta

Trofeu

GL024C

-Jocurile Special Olympics Ucraina: med Au, med Ag- inot

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania: med Au, med Ag inot si med Au atletism

-Olimpiada Nat de inot Special Olympics: med Au

Cîrşmar Călin

Trofeu

GL024A

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania: 2 med Au inot si med Au atletism

-Olimpiada Nat de inot Special Olympics: med Ag

Turcanu Alexandru

Trofeu

GL024C

-Jocurile Special Olympics : med Ag- atletism

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania:, med Ag inot si med Bz atletism

-Olimpiada Nat de inot Special Olympics: med Ag

Toma Alexandru

Trofeu

GL024A

-Jocurile Special Olympics Ucraina: 2 loc 4 inot

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania:, loc 4 inot si atletism

-Olimpiada Nat de inot Special Olympics: med Au

Marculescu Cristian

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Special Olympics : med Bz- atletism

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania:,loc 4 atletism

-Olimpiada Nat de inot Special Olympics: med Bz

Popovici Claudiu

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Nationale Special Olympics Romania: 2 med Ag-inot si atletism

Julei Timotei

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Special Olympics : med Au-baschet

Sorbun Razvan

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Special Olympics : med Au-baschet

Serban Denis

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Special Olympics : med Au-atletism

Rus Vanesa

Trofeu

PETRA 2

-Jocurile Special Olympics : med Au-atletism

7) NOMINALIZARI PENTRU PERFORMANTELE IN SPORTURILE TEHNICE:

1. MOTOCICLISM

PASCOTA IONEL

C.S. Pascota Ioan Ilie

Trofeu

TR 1201

Desemnat sportivul anului la motociclism viteza in Romania

Locul I –Campionat Naţional Viteză Supersport;

Locul I -Campionat Est European de Viteză, clasa SSP ;

Locul I -Campionatul Bulgariei la Viteză clasa SSP.

În calitate de antrenor al Lotului Naţional de Viteză a obţinut cu lotul locul III pe naţiuni la Campionatul Est European de Viteză.

CUZMA BOGDAN

C.S. RALLY VEST Timisoara

Trofeu

GL029A

Campionat National Viteza in coasta – Campion absolut .

CAZACU CATALIN

Taifun RACING TM

Trofeu

GL029A

-Vicecampion national in Camp Nat Romanesc de Viteza pe circuit –clasa 1000 Superbike

Babescu Daniel

Taifun RACING TM

Trofeu

GL024A

-Locul 1 in Camp Nat SuperMoto –clasa juniori SM 65

Loc VII la Campionatul EstEuropean Supermoto Jun SM65

2. AUTOMOBILISM si KARTING

Krepelka Alexandru

CS Krepelka Motorsport Timisoara

Trofeu

GL029A

CN viteză in coasta Dunlop :

locul 3 clasa Diesel;

CN de autoslalom: locul 2 clasament Open;

CN de Time Attack : locul 1 clasament Open;

Martincsek Zoltan

CS Krepelka Motorsport Timisoara

Trofeu

GL024B

CN de Autosslalom 2016: locul 1 clasament Open;

CN de Time Attack 2016: locul 2 clasament Open;

Niculescu Darius

ACS Red Motor

Diploma

Trofeu Petra 2

CN FRK-clasa Micro Max :

vicecampion

Din campionatul de Automobilism si Karting –ACR-CJAK Timis

Giurisici Marius

Asociaţia Auto Club Rally Timiş

Trofeu

GL029A

-Castigator etapa din Cupa Europei Centrale şi de Est- raliuri de orientare-clasa speed trial – automobilism

” PREMIUL DE EXCELENTA IN SPORT AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2016 PENTRU SPORTIVUL ANULUI LA SPORTURI TEHNICE ’’ se acorda DLUI PASCOTA IONEL- C.S. Pascota Ioan Ilie Timisoara

8) Nominalizari pentru performantele in plan international si national, la discipline sportive individuale neolimpice:

1.SAH

feminin

Foişor Cristina

postmortem

CS

AEM-Luxten

Diploma

-Calificata la Campionatul Mondial individual feminin

– a participat la Olimpiada de sah Baku-Azerbaidjan-masa 2, cel mai bun punctaj +3 din echipa Romaniei

-locul 2 si locul 3 la turnee internationale

Cosma Luminita

CS

Studentesc. Medicina

Trofeu

GL026 B

– a participat la Olimpiada de sah Baku-Azerbaidjan-masa 2

-locul 1 Campionatul National feminin sen indiv

-locul 2 Campionatul National feminin sen echipe

Cosman Andreea

C.S.S nr.1 Timisoara

Trofeu

GL026 B

5 Loc I – şah rapid –Campionat Naţional de tineret

-şah blitz – Campionat Naţional de tineret

-şah clasic –Campionat Naţional Echipe de tineret

-şah rapid şi blitz – Campionat Naţional Echipe de tineret

Loc II-şah clasic – Campionat Naţional de tineret

masculin

Parligras Mircea

CS

AEM-Luxten

Trofeu

GL024 C

– a participat la Olimpiada de sah Baku-Azerbaidjan-masa 2, cel mai bun punctaj +4 din echipa Romaniei

– Campion National al Romaniei sen indiv

– Campion SuperLiga Nationala a Romaniei sen echipe

-Echipa masculina Locul 3 – Cupa Romaniei

Constantin Lupulescu 800

CS

AEM-Luxten

Trofeu

GL024 C

– a participat la Olimpiada de sah Baku-Azerbaidjan-masa 1

– Campion SuperLiga Nationala a Romaniei sen echipe

-vicecampion national al României sen indiv

-Echipa masculine Locul 3 – Cupa Romaniei

Nevednichi Vladik

CS

AEM-Luxten

Trofeu

GL024 B

– Campion SuperLiga Nationala a Romaniei sen echipe

– 5 locuri 1 si loc 2 la turnee internationale

-Campion nat seniori la blitz

-Echipa masculina Locul 3 – Cupa Romaniei

– locul 5 – Campionatele Nationale de sah sen indiv

Radu Toma

CS

AEM-Luxten

Trofeu

GL024 B

– Campion SuperLiga Nationala a Romaniei sen echipe

-Campion nat seniori la dezlegari

-campion national jun 18 ani sah rapid si vicecampion la sah normal, blitz;

– a obtinut norma de maestru international la Campionatul Mondial de juniori ;

-Echipa masculina Locul 3 – Cupa Romaniei

Antrenori: Sergiu Grunberg –CS AEM Luxten

Cornel Pascalau – CSS1

Ioan Marasescu-CS Stud Medicina

Petre Nad Titus -CS Stud Medicina Diplome

2.ARTE MARTIALE:

Szasz Timea

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL024C

-C Mondial karate WKC sen: 3 med Au si 1 med Ag

-C. Nat karate KU sen: 3 med Au,

Farka Sergiu

CS Universitar Politehnica

Trofeu

GL024C

-C Mondial karate WKC sen:

1 med Au si 2 med Ag ş

– C European sen. – 2 med Au, 1 medAg;

-C. Nat karate KU sen: 1 med Ag, 1 loc 4;

Antrenor: Catalin Costinas

Barcan Bogdan

C.S.U.T.K

Trofeu

GL024B

Loc I – KU individual – Campionat European –IKU

-KU individual- Campionat Naţional

Loc II – KU echipe – Campionat European –IKU

-KU echipe rotativ – Campionat European –IKU

Loc III – KU individual – Campionat European – Wado

Burz Denisa

C.S.U.T.K

Trofeu

GL024B

Loc I – KU echipe – Campionat European-IKU

-KU echipe rotativ- Campionat European-IKU

-KU individual- Campionat European-IKU

-KA individual juniori –Campionat Naţional

KA echipe – Campionat Naţional

Loc II –KA echipe – Campionat European-IKU

-KA individual juniori – Campionat Naţional

Loc III – KU individual –Campionat European –Wado

-KA individual juniori- Campionat European-IKU

-KU individual juniori- Campionat European-IKU

Antrenor: Mihai Cioroianu

diploma

3.DANS SPORTIV

Roxana Lucaciu

Pereche cu Paul Rednic sportiv din Baia-Mare

Antren:Raul Avram

Diana Avram

Asociaţia Club de Dans Sportiv Magnum VRD

Trofeu

GL024B

locul I în clasamentul mondial de Tineret Standard

-Campionat Mondial Tineret – STANDARD – 1 Loc I ;

-Campionat European Tineret – STANDARD – 1 Loc I ;

-Campionatul National – STANDARD –1 Loc I .

Alexandru Miculescu/

Andra Pacurar

Antren. Horia Preda

CS Dance Spirit

Trofeu

GL024A

2 buc

Campionat Mondial Tineret – LATINO – 1 Loc I ;

Campionatul National Adulti – LATINO –1 Loc III .

Zicoane Heler Sebastian Alin /

Copos Anca

Antrenor:Emanuel Jebeleanu

Asociaţia Club de Dans Sportiv Sportim Dance

Trofeu

GL024A

2 buc

Campionat Mondial Juniori – Standard – Loc I ;

Campionatul National Juniori – Standard– Loc I .

Fabian Ardeiu

Andreea Manea

Antrenor: Vitalie Trofin -diploma

CS Alegria

Trofeu

GL024A

2 buc

-C.European Tineret:

med Bz

-campioni nationali- tineret

-multipli medaliati la grandprix-uri international

4.POWERLIFTING

Masculin

Cazacu Alexandru

CS Caza

Powerlifting

Trofeu

GL026B

-C.Mond de Powerlifting tineret:

1 loc 9 (impins Culcat)

2 locuri 11 (genuflexiuni si total)

1 loc 13 (indreptari)

-C.European de powerelifting tineret:

2 locuri 6 ( impins culcat si indreptari)

-CN Powerlifting jun.-4 med. Au;

– CN Powerlifting tin.-4 med. Au;

– CN Powerlifting se.- 2 med. Bz si 2 locuri 4;

Moise George

CS Caza

Powerlifting

Trofeu

GL026B

-CEuropean Powerlifting tin:

1 med Ag ( impins din culcat), 2 loc 4

( genufexiuni si total), 1 loc 6 (indreptari);

-CMondial de Powerlifting tin:

1 loc 5(genuflexiuni), 1 loc 6 (impins din culcat), 2 loc 7 (indreptari si total );

-CN Powerlifting tin: 4 med Au;

-CN Powerlifting sen: 1 med Au, 2 med Ag;

Feminin

Martinescu Daniela

Antrenor : Bogdan Vaipan

ACS Timfortis Timisoara

Trofeu

GL026A

diploma

–2 medalii aur – CN seniori;

-Campioana cat 47,5 kg – Cupa Republicii Moldova

Cazacu Alexandra

CS Caza

Powerlifting

Trofeu

GL026A

C National de Powerlifting copii:

4 med Aur;

C National de Powerlifting cadeti:

4 med Aur;

C National de Powerlifting jun:

4 med Aur;

C National de Powerlifting tin:

4 med Aur;

5.MODELISM

Dan Emilian

CS Municipal

Trofeu

GO033

-C.Nat navomodele

clasa C: 6 med Au/3 med Ag, 2 med Bz;

-Cupa Rom navomodele cls C: 7 med Au, 2 med Ag,

C. Mondial clasa C: 1 med Au, 2 med Ag, 1 med Bz;

Dan Lucian

CS Municipal

Trofeu

GO033

-C.Nat navomodele clasa C:

4 med Au//2 med Ag, 3 med Bz;

-Cupa Rom navomodele cls C:

5 med Au, 1 med Ag, 1 med Bz;

-C.Nat evolutie si viteza: 2 med Au//1 med Ag, 1 med.Bz;

-C. Mondial clasa C: 4 med Ag, 1 med Bz;

Antrenor: Dan Niculina

6. VOLTIJE –disciplina din cadrul Federatiei Ecvestre Romane

Echipa AS Agronomia

Fitz Miruna

Diploma

-Cupa Banatului Voltije

Loc1-prescolari.

-CN voltije-loc 1-criteriu

Bogdan–Bochis Victor

Diploma

-Cupa Banatului Voltije

Loc1-scolari 1

-CN voltije-loc 1-campion

Iovu Iris

Diploma

-Cupa Banatului Voltije

Loc1-scolari 2

-CN voltije-loc 1-vicecampion

Olasz Timea

Diploma

-Cupa Banatului Voltije

Loc 2-scolari 2

-CN voltije-loc 1-campion

Antrenor: Bochis Flavia

Trofeu GL026B

7.GO

Ionuţ Arşinoaia

C.S. WALTER SCHMIDT

Trofeu

GL024A

-C.Nat ctg U12 mixt indiv: loc 1

-C Eur jun: loc 2 echipe

-C.Eur U12 indiv mixt: loc 1

-C.Mond. U 12 mixt –loc 8

-promovat la categ Shodan maestru

Antrenor: Zamfir Moldovan -diploma

DIPLOMA DE ONOARE DLUI WALTER SCHMIDT

CARE A INTRODUS disciplina GO in anul 1944 in Romania

8.SCRABBLE

Echipa CS Scrabble FITT-Team

Trofeu

Noma

-Cupa Romanie seniori-loc 3

Cristian Gheorghiu

Ilie Socolov

Siegfried Honig

Laurian Ieremeiov

Diplome

10). Nominalizari antrenori care au produs alaturi de sportivi performantele la discipline individuale neolimpice:

Nume si prenume

Structura sportiva

Disciplina sportiva

Trofeu

Premii:

-in bani

Sergiu Grunberg

CS AEM-Luxten

sah

Trofeu GL026B

Costinas Catalin

CS Univ Politehnica

karate

Trofeu GL026B

Dan Niculina

CS Municipal

modelism

Trofeu GL026B

Raul Avram

Diana Avram

CS Magnum VRD

dans sportiv

Trofeu GL026B

Horia Preda

CS Dance Spirit

dans sportiv

Trofeu GL026B

Emanuel Jebeleanu

CS Sporttim Dance

dans sportiv

Trofeu GL026B

11) Nominalizari performante sportive din calendarul Ministerului Educ Nationale si Cercetarii Stiintifice-Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Olimpiada Gimnaziilor

Kiss Oscar- atletism- Gimnaziu LPS Banatul

Locul II la atletism – Olimpiada Nationala a Sportului Scolar atletism

Cadru didactic: dna prof.Simona Serban

Echipa handball fete-gimnaziu LPS Banatul

Locul II la Olimpiada Gimnaziilor

Cadru didactic:dna prof. Bota Adriana

Echipa volei fete-gimnaziu Sc Gimnaziala nr.30

Locul II la Olimpiada Gimnaziilor

Cadru didactic:dna prof Scutelnicu Rodica

Buda Ionut -cls a XI-a LPS Banatul

Locul III la Olimpiada de pregatire Sportiva Teoretica

Cadru didactic:dna prof. Antonievici Alina

Echipa fotbal baieti 14-16 ani Lic.Tehnologic Special G.Atanasiu

Campioana Nationala la fotbal unificat in 7

Cadru didactic:dl prof Adnagy Dragomir

,

Comments

comments