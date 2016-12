Expoziție Ștefan Popa Popa’s la Consiliul Județean Timiș

La ultimul Plen al Consiliului Județean Timiș, participanții au avut deosebitul privilegiu să se bucure de o frumoasă expoziție semnată Ștefan Popa Popa’s. Însă, nu au fost expuse caricaturi sau portrete ci senzaționale lucrări ale maestrului, reprezentând clădiri, repere ale Timișoarei și Piețele urbei.

Președintele CJT, Sorin Grindeanu, a adresat cuvântul de mulțumire pentru minunatul eveniment. Participanții au fost încântați de frumoasele lucrări.

Popa’s a afirmat că ”Întotdeauna, pe continentul european și în întreaga lume s-au dezvoltat interese de țară, de grup și, dacă au fost oameni cu funcții, interesele individuale. Lucrul pe care trebuie să-l avem în vedere este că Timișoara, ca și Capitală Culturală Europeană 2021, ar trebui să arate ca o bijuterie în peisajul orașelor din Europa. Pentru aceasta ar trebui să facem lobby acolo unde trebuie, pentru a obține toate fondurile cuvenite, din România și din Europa.”

Ștefan Popa Popa’s este genial, mă închin în fața talentului său și a operei sale!…Mai marii lumii îl cunosc și îl apreciază mult mai mult decât pe aleșii noștri…

La decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Timiș , ÎPS Ioan , Mitropolitul Banatului a afirmat că „ Am văzut expoziţia cu lucrările dumneavoastră şi mi-am dat seama că în momentul când vii la o expoziţie priveşti picturi sau lucrări de sculptură, însă eu am văzut pe pereţi atârnate cărţi – fiecare lucrare a fratelui Ştefan este o carte. Fiecare imagine pe care o reprezintă nu este un desen doar în formă plană sau spaţială, ci acea carte înveşniceşte o stare de spirit a unui om. Mă bucur că în preaplinul inimii şi al bucuriei domniei sale a înveşnicit mii şi mii de inimi şi de oameni pe care i-a cunoscut pe toată planeta. L-aş întreba pe fratele Ştefan câte case are dânsul pe pământ, pentru că eu cred că nu există meridian şi paralelă de pe planetă unde dânsul să nu fie într-o casă a unui om căruia i-a furat un zâmbet şi l-a înveşnicit. Dacă astăzi Consiliul Judeţean i-a acordat titlul de cetăţean de onoare al judeţului, lucru meritoriu, eu aş zice că dânsul este deja cetăţean al minunatei noastre planete albastre. Şi pentru că Maica Domnului i-a îngăduit să creioneze şi faţa ei şi a pruncului Iisus, eu cred că Dumnezeu îi va pregăti şi îi va da într-o zi, cât mai îndelung, cât mai de departe, şi cetăţenia de om, de cetăţean al cerului. Dumnezeu să îl ajute în această viaţă să fure cât mai multe zâmbete oamenilor şi să dea bunul Dumnezeu ca într-o zi să-l vedem pictând, desenând chipuri de îngeri în rai” …Ștefan este cel mai competent ambasador al României în orice colț al lumii !!! Cu făloșenie de bănățean și mândrie de ungur, îmi scot pălăria în fața maestrului Ștefan Popa și îi doresc viață lungă, să ne bucure cu senzaționalele caricaturi și portrete, multă sănătate și un Nou An 2017 mai bun și mai vesel!

Emeric Vamos

