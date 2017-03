Eveniment automobilistic: Raliul Mărțișorului Timișoara – Metro 2017

In data de 25 martie 2017, in municipiul Timisoara, va avea loc etapa a I-a din Campionatul de Automobilism si Karting Timis 2017,editia XVIII,sub denumirea “RALIUL MARTISORULUI TIMISOARA-METRO 2017”,un concurs de traditie in peisajul sportului auto national, aflat la cea de XV-a editie, in organizarea Comisiei de Automobilism si Karting Timis (C.A.K.) din cadrul A.C.R.Timis,concurs dedicat in special femeilor (dar pot participa si echipaje masculine sau mixte), la care vor participa concurente si concurenti din toata tara.

AUTOMOBILISMUL TIMISAN IA UN AVANT !

Prin calitatea organizarilor, prin prestatiile de exceptie ale arbitrilor din colegiul de arbitraj Timis,prin profesionalismul ,tehnica si spectacolul deosebit oferit de sportivi, prin numarul mare de spectatori,fani si iubitori ai acestui sport, datorita sprijinului mass media, automobilismul timisan intra intr-un cerc select, devenind CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE AUTOMOBILISM 2017!

Comments

comments