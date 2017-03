Cine a câștigat Vocea României VIDEO

A fost, o seara plina de energie si emotii coplesitoare in finala celei de-a sasea editii a show-ului „Vocea Romaniei”. Telespectatorii si-au ales favoritul, iar anul acesta Vocea Romaniei este Teodora Buciu.

Pentru al treilea an la rand trofeul a ajuns la un concurent din echipa lui Tudor Chirila. In varsta de 17 ani, castigatoarea spune ca va folosi premiul in valoare de 100.000 de euro ca sa studieze muzica si teatru la Londra.

In lacrimi si coplesita de emotii, castigatoarea mult ravnitului trofeu a sarit direct in bratele antrenorului ei.

Todora Buciu, castigatoare Vocea Romaniei: „Am zis ca am Al Doilea Razboi Mondial in burta, eh, acum il am in inima. E boom boom, atificii, nu mai pot! E mare, greu, e superb.”

sursa: ProTV

