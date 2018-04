Ce se pregătește la Timișoara – va fi uimitor

Festivalul Timfloralis 2018 (27.04.2018 – 29.04.2018) supune atenției publicului larg creații ale artiștilor floriști internaționali dar și timișoreni care, cu siguranță, vor genera bucurie în sufletele privitorilor. Dorim să vă specificăm parte dintre proiectele ce se vor derula în acest an în cadrul Timfloralis.

Piața Victoriei găzduiește pe platoul din fața Operei proiectul “The Future is Here” al floristului Olandez Dennis Kneepkens, dar și elemente de mobilier floristic decorate de către floristul Florin Jiboc. Fântâna din centrul Timișoarei poartă în acest an amprenta Filomenei Brisc, iar tânăra floristă Alexandra Luca va realiza proiectul “Mașina Timpului”. Tot în zona centrală, timișorenii vor putea exploata imaginea superbă a photo corner-ului din acest an, “Hoop of Hope” realizat de către florista Bianca Negrea.

În Piața Libertății vor capta atenția privitorilor proiectul floristei Diana Toma cu o reintrepretare florală a “Pomului Breslelor” și proiectul “The Ethnic Spirit of Timișoara” aparținând floristei Alina Nagy-Ghinea dar și work-shop-urile susținute de Facultatea de Horticultura si Silvicultura – USAMVBT, SC Horticultura SA, Casa de Cultură a Studenților din Timișoara precum și workshop-uri surpriză! Tot în perimetrul Pieții Libertății se va desfășura în acest an activitatea de comerț floral.

Ca și elemente inedite în acest an menționăm împodobirea în premieră a podului Mihai Viteazul precum și realizarea din flori a simbolurilor Centenarului României și a anului 2021, anul în care Timișoara va deveni Capitală Europeană a Culturii. Tot în premieră, pe strada Mărășești se vor regăsi motive florale pictate pe asfalt care vor înfrumuseța centrul Timișoarei.

Alte două momente dinamice vor atrage atenția și vor stârni interesul publicului larg : “Parada Florilor”, constând în prezentarea prințeselor Timfloralis în trăsuri trase de cai precum și “Pedalarea Timfloralis“, când participanții vor parcurge traseul specificat în programul evenimentului purtând aranjamente florale pe bicicletele lor.

Programul din acest an al festivalului cuprinde numeroase demonstrații floristice ce se vor desfășura pe scena situață în Piața Victoriei, conform programului de mai jos.

Parteneri ai acestui eveniment sunt : Filarmonica Banatul, Facultatea de Horticultura si Silvicultura – USAMVBT, TVR Timișoara, Radio Kiss FM, Radio Timișoara și Radio Reșița.

Organizator și finanțator : Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură.

Program Timfloralis 2018

Vineri 27.04.2018

Piața Victoriei

Ora 16.30 – Deschiderea Timfloralis 2018 – Fanfara Big Band

Ora 17.20 – „Prințesele Timfloralis” – show de deschidere cu Dennis Kneepkens (Olanda) urmat de „Parada florilor” – prințesele străbat centrul orașului în calești (Piața Victoriei – Mărășești – Parcul Botanic și retur)

Ora 18.00 – Dansuri contemporane – Școala de dans Eliana Club

Ora 18.30 – „Lumea de basm a lui H. C. Andersen” – viziunea floristului Piotr Marzek (Polonia)

Ora 19.20 – Program artistic susținut de Fanfara Big Band si solista Ingrid Nicolaescu

Ora 20.30 – „Jocul Ielelor – viziune florală” – susținută de Alina Nagy Ghinea (România), Diana Toma (România) și Alexandra Luca (România)

Sâmbătă 28.04.2018

11.00 – „Pedalarea Timfloralis” – tur al orașului cu biciclete împodobite cu flori, pe traseul : Parcului Botanic – Str. Gheorghe Dima – dreapta pe Str. Gheorghe Lazar – dreapta pe Bulevardul Cetății – dreapta pe Calea Torontalului – dreapta pe Calea Circumvalațiunii- Str. Gheorghe Lazăr – Str. Gheorghe Dima sensul giratoriu spre Str. Paris- dreapta pe Blv Republicii – sensul giratoriu spre Bulevardul Regele Ferdinand I – pe langa Catedrala – stanga pe Str. 23 Decembrie 1989 – dreapta pe Blv. Ion C Bratianu – sensul giratoriu spre Bastionul Maria Theresia – sensul giratoriu de la Punctele Cardinale – Str. Oituz – Piata Marasti – Str. Gheorghe Dima – sosire înapoi la Parcul Botanic.

Piața Victoriei

12.00 – 14:30 Dansuri contemporane – Școala de dans Eliana Club, Scoala de balet Denisse și Scoala Chromatik Voice

18.00 – „Hora florală” – demonstrație susținută de Orit Hertz (Israel), Kristina Rimiene (Lituania), Rosella Mandau (Canada), Tuba Belgin Oskan (Turcia)

19.00 – „Future Love” – demonstrație susținuta de Dennis Kneepkens (Olanda) si Filomena Brisc (România)

20.00 – „Fusul Românesc” și „Focul Mistic” – demonstrație suținuta de Agna Martens, ambasador European Master Certification (Belgia)

21.00 – „Uvertura Primăverii” – Filarmonica Banatul și soliști ai Operei Naționale : Diana și Radu Zaharia

Piața Libertății

11.00 – 17.00 – „Micul Grădinar” – workshop pentru copii susținut de SC Horticultura SA (la pavilion)

12.00 – Workshop susținut de Facultatea de Horticultura si Silvicultura – USAMVBT (la pavilion)

Stand ”Floral boutique” Expoziție pălării, acesorii handmade – Atelier creativ de expresie susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara

Stand ”Terasa Floral Boutique” (aranjamente florale, manechin cu fustă din mușchi, bustieră din flori) susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara

La pavilioanele amenajate în piață se vor mai desfășura workshop-uri surpriză ale invitaților internaționali.

Duminică 29.04.2018

Piața Victoriei

15.00 – Dansuri contemporane – Scoala Chromatik Voice

19.00 – „Wishing the future” – demonstrație susținuta de Dennis Kneepkens (Olanda)

20.00 – „Big Band, Latino and More” – fanfara Sevens Showband

Piața Libertății

11.00 – 17.00 – „Micul Grădinar” – workshop pentru copii susținut de SC Horticultura SA (la pavilion)

Stand ”Floral boutique” Expoziție pălării, acesorii handmade – Atelier creativ de expresie susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara

Stand ”Terasa Floral Boutique” (aranjamente florale, manechin cu fustă din mușchi, bustieră din flori) susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara

La pavilioanele amenajate în piață se vor mai desfășura workshop-uri surpriză ale invitaților internaționali.

