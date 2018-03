Ce rușine! Neprofesionalismul din Primăria Timișoara lovește, din nou, în onoarea orașului: credincioșii catolici au fost împiedecați să parcurgă procesiunea de Florii

Este total aberantă situația în care s-a ajuns din cauza neprofesionalismului și a lipsei de respect pentru oraș a unor funcționari din Primăria Timișoara.

Cu toate că șefii din administrație și oamenii de încredere și-au dat salarii decente, ca în occident, poate chiar mai mari, o parte a aparatului instituției se zbate între incompetență, aroganță și nepăsare față de oraș.

Cum altfel se poate explica, oare, faptul că timișorenii de credință romano-catolică nu au putut să parcurgă tradiționala procesiune a Floriilor, din cauza haosului în care se programează, se plătesc și se desfășoară evenimentele în oraș.

Potrivit unui comunicat public al Episcopiei Romano Catolice din Timișoara:

”Duminică 25 martie 2018, în solemnitatea Floriilor după calendarul romano-catolic, întregul areal dintre Str. Augustin Pacha, Piața Unirii și Str. Radu Negru au fost blocate de organizarea unei manifestări sportive, fără ca riveranii, în special instituții de cult, să fie consultate în acest sens. Din păcate, anul acesta, pentru prima dată în perioada post-decembristă, procesiunea tradițională de Florii, ce avea loc an de an între Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu a putut avea loc. În plus, datorită zgomotului emis de difuzoarele foarte puternice utilizate la manifestarea sportivă, Sfânta Liturghie celebrată în interiorul Domului a fost grav deranjată pe întreaga ei desfășurare. Toalete ecologice și tomberoane de gunoi au fost montate pe fațada principală a Domului și pe cea laterală (str. Radu Negru), pe unde au loc de obicei toate intrările la Liturghiile episcopale, fapt incompatibil cu nici un fel de lăcaș de cult, cu atât mai mult cu Domul, cel mai vechi simbol religios, arhitectonic și cultural al Timișoarei moderne.”

Unde mai pui că, în centrul orașului, timișorenii plătesc bani grei pentru ca atât în Piața Libertății cât și în Piața Unirii să stea goală câte o scenă (închiriate, firește, de la terți), când se putea foarte ușor ca evenimentele din această perioadă să se desfășoare, cu o simplă programare, pe o singură scenă. Dar pentru această ar trebui că cineva să deconecteze de la banii publici firmele abonate, să dea afară căpușarii care își bat joc de banii orașului de atâta vreme și să angajeze oameni competenți.

