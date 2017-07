Ce au facut chinezii acum nu s-a mai întâmplat! Imagini uimitoare

Fortele armate chineze, cele mai mari din lume, se afla in mijlocul unui program ambitios de modernizare, care include investitii in tehnologie si echipamente noi, precum avioane de lupta invizibile pe radar sau transportoare de aeronave. In paralel, numarul militarilor este in curs de reducere, relateaza Reuters.

Xi a prezidat peste parada militara de amploare organizata la poligonul Zhurihe, dintr-o zona izolata la granita cu Mongolia. Presedintele a inspectat trupele dintr-un jeep – eveniment transmis in direct de televiziuni.

Deplasandu-se de-a lungul unui sir de tancuri, lansatoare e rachete si alte vehicule militare, Xi, imbracat in uniforma, a salutat miile de militari.

Xi, care conduce armata, in calitate de sef al Comisiei Militare, a strigat la microfonul fixat in jeep “Salut tovarasi!” si “Tovarasi, munciti din greu!”, in timp ce in fundal se auzea muzica militara.

Militarii au raspuns: “Servim poporul!”, “Urmam partidul!”, “Luptam sa castigam !” si “Faurim comportament exemplar!”.

Tancuri si vehicule cu rachete nucleare si alte capacitati au defilat, in timp ce aeronave militare au survolat zona. Printre aeronave s-au numarat bombardiere H-6K, care au patrulat recent in apropiere de Taiwan si Japonia, dar si avioane de lupta J-15 si J-20, de generatie noua.

sursa: Mediafax

Comments

comments