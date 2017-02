Buziaș, vinurile de la Silagiu și VINVEST au avut unul dintre cele mai atractive standuri la Târgul de Turism al României

Așa cum ați putut afla ieri de pe portalul Timișoara Știri, județul Timiș are o reprezentare de prestigiu la Târgul de Turism al României prin standurile orașului stațiune Buziaș, al Asociaţiei Viti-Pomicole ”Brun-El” Silagiu Buziaş şi VINVEST.





După primele două zile de târg, suntem bucuroși să vă informăm că standurile reunite Buziaș – Brun El Silagiu și VINVEST au fost printre cele mai atractive pentru publicul, foarte numeros, al târgului.

Vizitatorii care au trecut pe la standurile Buzișului au avut prilejul să deguste vinuri româneşti oferite de cei patru membri ai asociaţiei, prilej cu care VINVEST și Asociația de Cultură și Promovare a Vinului le-a propus o călătorie de descoperire a misterelor ce învăluie destinația turistică Buziaș sub forma gustului, a mirosului şi a privirii!

Așadar, Oraşul staţiune Buziaș, Asociaţia Viti-Pomicola Brun-El Silagiu Buziaş şi VINVEST promovează campania “Misterul ce învăluie destinația turistică Buziaș sub forma gustului al mirosului şi al privirii ochilor!”, acesta fiind, totodată, primul pre-eveniment organizat în colaborare cu VINVEST – Salonul Internaţional de Vinuri, care va avea loc la Timişoara în perioada 31 martie – 2 aprilie 2017.

Vă invităm să urmăriți un scurt interviu realizat la Romexpo cu doamna Lucia Pîrvu, director al salonului VINVEST, și cu primarul orașului Buziaș, Sorin Munteanu.

VINVEST este organizat cu sprijinul: Domeniile Anastasia – Partener Oficial; Crama Hermeziu – Partener

Naţional; ADAR – co – organizator ; CCIAT – co – organizator ; Primăria Municipiului Timişoara; Consiliul

Judeţean Timiş; Administraţia Domeniului Public; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

a Banatului; Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti; ONIV; ONVP; Caroli; Napolact; Prospero;

Rapsodia; Gheţărie; Aqua Carpatica; Norad; Florăria Crinul; Bevitech; Hotel Check Inn; Grafoprint; Radio

România; Radio România Actualităţi; Radio România Antena Satelor; Radio Timişoara; Radio Reşita; Casa

şi Grădina; Casa Lux; Naţional Geografic; Rabbit Media; Top Brand’s; Agricultori de Top; Vinuri de Top;

Turism, Horeca&Călătorii; Transilvania Business; Lumea Satului,; Profitul Agricol; doctortravel; Tour.ist;

Administraţia Domeniului Public etc.

DESPRE VINVEST

VINVEST – Salonul Internaţional de vinuri din Timișoara și Asociația de Cultură și Promovare a Vinului.

Organizează acest eveniment cu scopul de a trezi interesul și curiozitatea consumatorului față de

universul aparte al unei crame și de a-l provoca să interacționeze personal cu oamenii locului, echipa

compusă din Lucia Pîrvu și VINVEST organizează în fiecare an un tur al unor zone viticole de interes.

Pentru mai multe detalii despre Salonul de Internaţional de Vinuri – Vinvest vă invită să accesați pagina

de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/salonul.vinvest/?fref=hovercard

Program VINVEST 2017

Vineri, 31 martie

12:00 Deschiderea oficială a evenimentului

13:00 Cramele Minis – Degustarea vinului roşu, alb şi roze asociat cu preparate de

brânză, fructe, etc.

14:00 Vinuri de Macin – Degustare special vin alb asociat cu peştele

15:00 Degustare special vin roşe asociat cu salatele

16:00 Tombola Orei – o sticlă de vin

17:00 Wine Studio – Discuţii privind oportunităţile turismului vitivinicol ;

Asociaţia Viti-pomicola „Brun-el” Silagiu Buziaş.

Sâmbăta, 1 aprilie

12:00 Decernarea Medaliilor obţinute la Concursul Naţional de Vinuri VINVEST;

Degustarea Vinurilor Medaliate

13:00 Pentru profesionişti – Degustarea vinurilor participante la Concursul Naţional

de Vinuri VINVEST

14:00 Crama Hermeziu – Lansarea gamei de vin Vladomira

15:00 Domeniile Anastasia – Degustarea vinului cu mass media, cu tematica, cele

mai recomandate vinuri pentru Paste asociate cu preparate gastronomice

16:00 Vinul „pe înţelesul tuturor”: exploataţii certificate eco – SCDVV Bujoru –

Merlot Ecologic

17:00 Wine Studio – Tursim vitivinicol (Crama Hermeziu, Domeniile Anastasia,

Cotnari) – Tombola orei

18:00 Lansare carte MIHAIL GĂLĂȚANU

Duminica 2 aprilie

12:00 Degustare special vin roşu asociat cu carnea de vânat

13:00 Degustare distilate asociate cu produse tradiţionale

14:00 Degustare de de cidru asociat cu produse de patiserie

15:00 Premii cu bilet de intrare – Tombola jurnalistului – Tombola orei

15:30 Tombola participanţilor cu Invitaţii

