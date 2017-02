Au mai rămas mai puţin de 2 săptămâni până când Ian Anderson, solistul Jethro Tull, va reveni în România!

Cu mai puţin de 14 zile până când Ian Anderson va reveni în România pentru a cânta la Filarmonica Banatul, pe 19 februarie, artistul şi-a exprimat dorinţa de a încerca să fie turist în Timişoara, unde speră să vadă cât mai multe din elementele ce au adus acestui oraş bine-meritata sa distincţie.

Ian mărturiseşte că este încântat de faptul că primul oraş din România pe care îl va vizita în acest an este chiar Timişoara, care a fost desemnată capitala Europeană a culturii 2021, lucru care îl bucură foarte tare, solistul fiind fan avid al culturii. Primul loc pe care artistul doreşte să îl viziteze este chiar centrul oraşului.

Castelul Huniade este un alt obiectiv turistic pe care solistul îşi doreşte să îl viziteze pe parcursul şederii sale la Timişoara, încercând să îşi facă timp în programul aglomerat ce conţine probele de sunet, interviurile pentru presă şi bineînţeles concertul ce va începe la ora 19:30.

„ JETHRO TULL performed by Ian Anderson“ este un spectacol ce îmbină muzica cu arta interpretativă şi reuşeşte să creeze o seară plină de magie pentru fanii rockului. De pe setlist nu vor lipsi piese celebre precum „Aqualung”, „Thick as a Brick”, „Locomotive Breath”, „Too Old to Rock’n’Roll“ sau „Too Young to Die“.

Preţurile biletelor pentru spectacolul din 19 Februarie 2017 sunt următoarele:

- 380 lei (categoria VIP)

- 310 lei (Premium)

- 245 lei (categoria I)

- 170 lei (categoria II)

Biletele sunt încă disponibile în reţeaua Eventim şi doar în ziua evenimentului la Filarmonica Banatul, în limita stocului disponibil.

