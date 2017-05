ATAC TERORIST pe arena din Manchester! Zeci de morți și răniți după o explozie în timpul concertului Arianei Grande IMAGINI ȘOCANTE

Mai mulți oameni au murit şi alţii au fost răniţi în urma unei explozii raportate, luni noaptea, pe stadionul Manchester Arena în timpul unui spectacol de muzică.

Martorii spun că s-a auzit o bubuitură imensă la concertul interpretei pop americane Ariana Grande.

UPDATE! Un bilanț actualizat al poliției confirmă că incidentul s-a soldat cu 22 morți și aproximativ 59 de răniți.

Theresa May: Serviciile de securitate au identificat atentatorul şi cred că acesta a acţionat singur

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunţat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că serviciile de securitate au informaţii privind identitatea atentatorului din Manchester, care ar fi acţionat singur, dar numele acestuia nu a fost furnizat, notează site-ul BBC News.

„Noaptea trecută, la ora 10.33, o explozie a fost raportată la Manchester Arena. Cunoaştem acum că un singur terorist a detonat un dispozitiv explozibil improvizat în apropierea unei ieşiri a arenei. Teroristul a ales în mod deliberat timpul şi locul pentru a cauza daune maxime, pentru a ucide şi răni. Toate actele teroriste sunt atacuri comise cu laşitate asupra oamenilor nevinovaţi. Dar acest atentat iese în evidenţă prin laşitatea îngrozitoare şi dezgustătoare, prin faptul că a vizat copii şi tineri nevinovaţi, fără apărare”, a spus Theresa May.

Ce se stie pana acum despre incidentul de pe Manchester Arena:

-Politia din Manchester a anuntat ca sunt 19 morti si 50 de raniti dupa concertul Arianei Grande

-Oamenii au fost avertizati sa stea departe de arena

-Martorii vorbesc despre „explozii”. Autoritatile au confirmat un „incident petrecut in afara arenei”

-Bubuiturile au generat panica si haos printre spectatori care au fugit spre iesiri

-Ariana Grande este in siguranta, a anuntat un purtator de cuvant

-Incidentul este investigat ca un posibil atac terorist si este luata in calcul ipoteza unui atacator sinucigas

-La concert se aflau numerosi tineri si adolescenti, multi dintre ei au fost dati disparuti de rude

sursa BBC

