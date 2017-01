Ascultă mesajul lui Ian Anderson pentru fanii din Timișoara

Solistul legendarei trupe rock Jethro Tull are un mesaj special pentru toţi fanii muzicii sale: “Vino cu un prieten la spectacol!” Ascultă tot mesajul lui Ian.

Sunetele flautului său demonstrează faptul că Ian Anderson este un muzician desăvârşit, care reuşeşte să transmită o multitudine de stări doar prin câteva note muzicale. Vino să asculţi ceea ce Ian Anderson numeşte ”The very best of Jethro Tull”. De pe setlist nu vor lipsi piese celebre precum „Aqualung”, „Thick as a Brick”, „Locomotive Breath”, „Too Old to Rock’n’Roll“ sau „Too Young to Die“.

După mai mult de 40 de ani, Ian Anderson continuă prin Jethro Tull să încânte publicul cu varietatea cântecelor și prin experiența pe care o crează, oferind fanilor – tineri și bătrâni – cel mai bun rock progresiv cu tente de folk şi jazz clasic.

După ce ultimul concert Jethro Tull din România din 2014 s-a bucurat de un real succes în rândul fanilor, fiind un eveniment soldout, legendara trupă revine în Bucureşti. „ JETHRO TULL performed by Ian Anderson“ este un spectacol ce îmbină muzica cu arta interpretativă şi reuşeşte să creeze o seară plină de magie pentru fanii rockului.

Celebrul Ian Anderson va concerta pe 19 februarie la Filarmonica Banatul din Timişoara şi pe 21 februarie la Sala Palatului din Bucureşti. Biletele s-au pus în vânzare în reţelele EVENTIM.ro, BILET.ro, TICKETNET.ro, BILETE.ro si BLT.ro, atât online cât şi în magazinele partenere.

Comments

comments