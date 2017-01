Aquapark într-o comună de lângă Timișoara

Timișenii nu vor mai fi nevoiti sa treaca granita pentru a se relaxa la un centru spa & wellness.

Comuna situata in imediata apropiere a orasului Timisoarei are in vedere construirea unui parc acvatic, chiar langa Padurea Verde.

Primarul Victor Malac a vorbit in exclusivitate despre acest subiect in studioul DumbravitaTV.ro, unde a dezvaluit ca se lucreaza cu specialisti din Oradea la doua variante, insa prioritatea numarul unu pentru localitate va ramane rezolvarea problemelor legate de infrastructura rutiera.

sursa: Primaria Dumbravita

