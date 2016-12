Aeroportul Internațional Timișoara se pregătește de o transformare spectaculoasă după un an de excepție FOTO

Anul 2016 a fost pentru Aeroportul Internaţional Timişoara un an foarte important, deoarece au fost introduse mai multe destinaţii noi, pentru zboruri interne şi externe, noi companii aeriene şi-au deschis baza de operare la Timişoara, iar toate acestea, s-au regăsit şi în creşterea numărului de pasageri, a numărului de zboruri, precum şi în creşterea cantităţii de marfă transportată spre şi dinspre Timişoara.

“2016 a fost un an excelent pentru Aeroportul Internaţional Timişoara, an în care două companii aeriene de pasageri au început operarea spre noi destinaţii interne şi internaţionale şi au mărit frecvenţele spre alte destinaţii, dintre care una şi-a deschis prima bază de operare din România. O importantă companie de transport marfă – lider internaţional în domeniu – a realizat o bază de operare la Aeroportul Timişoara. În acest an, ne putem mândri cu 6 destinaţii noi, astfel încât în prezent există 22 de destinaţii disponibile direct din Timişoara. Pe timp de vară am avut în plus şi cele 6 destinaţii de vacanţă. Putem spune că ne-am depăşit obiectivele pe care ni le-am propus. Am depăşit într-un an de zile 1 milion de pasageri, am reuşit să extindem aerogara, suntem în curs de a obţine conversia europeană a certificatului de funcţionare şi suntem în curs de elaborare a unor proiecte majore de extindere a aerogării. Ne aşteptăm ca până în 2018, practic, traficul să se dubleze, iar numărul de pasageri să depăşească cifra de 2 milioane. Aeroportul Internaţional Timişoara se dezvoltă într-un ritm alert.”, a declarat Daniel Idolu, directorul general al Aeroportului Internaţional Timişoara.

În 2016, administraţia aeroportului estimează un număr de 1,15 milioane de pasageri* (*cifrele sunt estimate deoarece luna decembrie este în curs de desfăşurare), cu o creştere de aproximativ 25% faţă de 2015. O creştere de 22% se înregistrează şi la numărul de zboruri – peste 11.600 de zboruri vor fi înregistrate în 2016 pe Aeroportul Timişoara.

Destinaţiile favorite ale timişorenilor din acest an, în ordinea numărului de pasageri, au fost: Bucureşti, Munchen, Londra şi Milano-Bergamo.

În ceea ce priveşte traficul de marfă, în cursul anului 2016 s-a înregistrat o creştere de 48% faţă de anul precedent, fiind procesate aproximativ 4.000 de tone marfă. Această creştere este şi o consecinţă a deschiderii bazei operaţionale DHL din sezonul de iarnă anterior. Noul terminal este cel mai modern sediu operaţional pe care DHL îl are în România, cu suprafaţă de 2.000 mp şi dotat cu 16 porţi de încărcare şi descărcare şi un sistem de sortare şi securitate avansat, care permite preluarea coletelor de pe banda de sortare şi urcarea acestora direct în maşinile curierilor.

De asemenea, compania de transport mărfuri TNT şi-a mărit capacitatea de transport prin operarea zilnică a unei aeronave Boeing 737.

Pentru anul viitor, la numărul de pasageri se estimează o creştere de 48% faţă de 2016, traficul ajungând la aproximativ 1.700.000 pasageri transportaţi, iar în 2018 se va mai înregistra o creştere de cel puţin 11% (Aeroportul atingând 2.000.000 pasageri pe an). Merită menţionat procentul de creştere al volumului de pasageri preconizat în 2017 faţă de 2014, şi anume 272%.

Anul 2016 a însemnat nu doar creşterea traficului de pasageri şi marfă, dar şi extinderea infrastructurii aeroportuare. Lucrările pentru realizarea unor spaţii de tranzit pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor au început în luna iulie. Investiţia, realizată din fondurile proprii ale aeroportului, a vizat creşterea spaţiului de tranzit şi a vitezei de operare pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor. Construcţia a fost realizată pe structură metalică uşoară, cu panouri termoizolante din sticlă şi a fost recepţionată în luna decembrie. Astfel, aerogara s-a extins cu 900 mp.

În acest an a fost contractat studiul de fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, mai exact extinderea aerogării. Deoarece Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” este o entitate economică cu gestiune economică proprie, dar are şi o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economică a regiunii de Vest a ţării, se intenţionează extinderea aeroportului în trei etape:

1. un terminal Sosiri Curse Externe – termen: 31.03.2018,

2. extinderea şi modificarea faţadei existente – termen: 31.12.2017,

3. realizarea unui terminal Plecări Curse Externe – termen: 31.12.2018.

Prima etapă – cea a Terminalului Sosiri Curse Externe – va demara chiar în cursul anului viitor. Este vorba de o investiţie de 2 milioane de euro, care va extinde suprafaţa aerogării cu 3.000 mp. Noul terminal va da posibilitatea gestionării simultane a 3 fluxuri de pasageri (peste 500 de pasageri), va fi prevăzută cu 7 puncte de control al documentelor de frontieră, 3 sisteme de transport bagaje, zona de control vamal şi spaţii comerciale.

O altă investiţie în acest an a fost în zona de parcare, au fost create 240 de locuri de parcare, suplimentând astfel cele 509 locuri de parcare existente. Investiţia s-a ridicat la 126.000 de euro şi va conduce la decongestionarea parcării auto, deja exploatată la capacitate maximă.

Tot în decursul acestui an s-au desfăşurat etapele procedurale pentru certificarea EASA (European Aviation Safety Agency). Aeroportul Internaţional Timișoara „Traian Vuia” este primul aeroport din România în procesul de conversie al certificatului cu noile reglementări europene, stabilite de European Aviation Safety Agency (EASA). Scopul principal al acestor regulamente urmăreşte menţinerea unui nivel ridicat şi unitar al siguranţei aviaţiei civile în UE, urmărind în acelaşi timp obiectivul unei îmbunătăţiri generale a siguranţei aerodromurilor şi crearea cerului unic European. În 2016, administraţia aeroportului a pregătit documentaţia şi a realizat investiţii pentru siguranţa aviaţiei, urmând ca în luna ianuarie 2017 să se organizeze şedinţa de închidere a procesului de conversie şi se va emite certificatul de autorizare în baza specificaţiilor de certificare aplicabile aeroportului, cuprinse în cererea de conversie.

TIMIŞOARA AIRSHOW 2016, aflat la a III-a ediţie consecutivă, a fost un real succes şi a reuşit să atragă şi în acest an peste 10.000 de spectatori. Acesta este cel mai mare miting aerian din vestul ţării şi asigură o continuitate a spectacolelor aeriene pe Aeroportul Internaţional Timişoara, reluând o tradiţie mai veche. Ca în fiecare an, şi acum au fost aduse formaţii noi. Anul acesta, din lista formaţiilor de acrobaţii aviatice a făcut parte şi renumita formaţie Baltic Bees. De asemenea, au fost prezente şi formaţii de acrobaţie, cu exerciţii aeriene remarcabile, prezente şi la evenimentele precedente, precum Acrobatic Yakers.

În anul 2017, aeroportul va îşi va continua dezvoltarea ascendentă prin creşterea numărului de pasageri şi a numărului de zboruri cu aproximativ 50%. De asemenea, vor fi introduse noi destinaţii disponibile direct din Timişoara, dintre care una deja anunţată, fiind o cursă internă spre Constanţa pentru sezonul estival.

Aeroportul Internaţional Timişoara va deveni, la începutul anului viitor, primul aeroport din România certificat EASA (European Aviation Safety Agency).

Pentru dezvoltarea infrastructurii, în 2017, administraţia aeroportului va finaliza documentele pentru Terminalul de Plecări Curse Externe şi va demara lucrările la Terminalul de Sosiri Curse Externe.

Toate aceste investiţii, curse noi, destinaţii, vor influenţa nu doar Aeroportul, ca societate comercială, ci şi întreaga regiune de vest a României deoarece vor crea mobilitate mai mare a persoanelor, va genera locuri de muncă şi, implicit, dezvoltare.

