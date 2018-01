A murit primul român care a ajuns în Anglia după ridicarea restricțiilor

Era cunoscut drept primul român care a ajuns în Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, după ridicarea restricţiilor de pe piaţa muncii.

„Azi am pierdut un prieten drag mie şi familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. În urmă cu 3 luni îmi spunea „Adiţule nu am trăit degeaba am trăit viaţa la maxim!”

Mai erau multe de făcut Victor! Odihneşte-te în pace Spirescu Victor! Condoleanţe familiei!”, a scris unul dintre prietenii lui pe Facebook.

Victor Spirescu a devenit celebru după ce, în 2014, era primul român care ajungea în Marea Britanie după ridicarea restricţiilor de pe piaţa muncii.

Viaţa sa privată, inclusiv condamnarea pentru agresarea fostei iubite, a fost expusă în repetate rânduri în ziarele britanice, a fost fotografiat cu politicieni, a apărut la televizor alături de liderul UKIP Nigel Farage, a fost oprit pe stradă de străini care îi cereau autografe.

La un an după ce ajunsese în Marea Britanie, Victor declara, potrivit Daily Mail, că abia aşteaptă să se întoarcă în România, cu toate că afirma că, anual, câştigă 60.000 de lire sterline (76.000 de euro).

Spirescu a părăsit şcoala la 18 ani şi susţinea că a învăţat engleza de la televizor. În Marea Britanie, acesta a lucrat, printre altele, într-o spălătorie şi în construcţii iar, în ultima perioadă, românul reuşise să îşi deschidă propria afacere.

